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打擊地鐵逃票 MTA將雇更多私人保安

記者曹馨元 / 紐約報導
MTA將雇用更多私人保安，打擊地鐵逃票問題。圖為紐約市地鐵站。(記者和釗宇／攝影)
MTA將雇用更多私人保安，打擊地鐵逃票問題。圖為紐約市地鐵站。(記者和釗宇／攝影)

大都會運輸署(MTA)在最新公布的預算報表中提到，將增加雇用在地鐵站緊急出入口看守的私人保安，人數增至1000人；MTA官員指出，這些緊急出入口有著嚴重的逃票現象，而私人保安的存在，證實能有效減少逃票的情況。

MTA發言人表示，這些私人保安是通過保安公司Allied Universal所簽約聘請的，他們會在各地鐵站有策略地輪調；據悉，這些不攜帶武器的保安將增至1000人，花費MTA約3500萬元資金。

MTA認為，穿著藍色制服的保安雖無執法權，但僅僅是在地鐵閘門附近出現，就可以阻止試圖將緊急出口當作免票入口的逃票客；據其評估，地鐵、公車、鐵路以及收費橋梁和隧道的逃票情況，每年約造成7至8億元的損失。

據估計，在2022年最初部署私人保安的50個地鐵站中，截至今年5月的逃票率下降20%至30%，同時紐約市警近年來也在逐漸增加地鐵車站及月台上的警力，因而逃票被捕者的數量均有上升；在2024的上半年，因未支付地鐵票而發出的傳票數量，較2023年同期上升9%，共有近6萬9000張傳票。

在曼哈頓工作的陳女士表示，2022年剛來到紐約時，當地朋友經常帶她跳過116街的哥倫比亞大學站的閘門，「當時很少有人在車站查票，我逃過好幾次都沒人查」；但她明顯察覺到近年來地鐵站的執法人員數量有所增加，2023年起在該車站常看到警察，便不敢再逃票了。

MTA稱如今的逃票情況為「災難級別」，但民眾也因高昂的交通成本而叫苦不迭；由MTA運營的紐約市內地鐵、公車以及市郊通勤鐵路，自2023年8月起全部漲價，地鐵和普通公車單程票價從2.75元漲至2.90元，給民眾造成不小的經濟壓力。

地鐵站 MTA 紐約市

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