3華裔和1韓裔紐新兩州開9間色情按摩店 遭警方逮捕

涉案的位於紐約州新羅謝爾的New Soothing Day水療中心。(谷歌街景圖)

三名華人和一名南韓公民涉嫌在新澤西州 和紐約州 經營多家非法按摩店，以性服務換取金錢。這四名嫌犯於8月8日遭警方逮捕，並在新州紐瓦克聯邦法院過堂。他們被指犯有陰謀勒索罪，如罪名成立最高可判五年監禁和25萬元罰款。在繳納保釋金後，這四名被告都已獲釋。

水療中心的廣告。(檢方提供)

網上刊登廣告

法庭文件顯示，這四名被告分別是37歲的樸哲俊(Zhejun Piao，音譯下同，中國公民)；37歲的崔美妍(MiYeon Choi，南韓公民)；36歲的崔尚賢(Shangxian Cui，中國公民)；以及34歲的金美香(Meixiang Jin，美籍華裔)。這四人都報住新澤西州帕利塞德公園(Palisades Park)。檢方稱，這四人至少從2017年5月就開始從事非法賣淫活動，所涉水療中心(Spa)包括紐約州一家，即位於新羅謝爾(New Rochelle)的New Soothing Day水療中心，以及新澤西州的Coco Spa、Gold Spa、Hawaii Spa等八家水療中心。

New Soothing Day水療中心的網上廣告。(檢方提供)

調查顯示，這些水療中心在不同的線上平台刊登性服務廣告，內容包括女性工作者的照片和提供的各種性服務。崔美妍和樸哲俊負責控制、管理和張貼這些廣告，這些廣告主要在一家網站和一家社群媒體上發布。呈堂證據還顯示，崔樸兩人使用加密貨幣支付這些線上廣告。

便衣臥底調查

執法機構對多家水療中心進行了臥底調查，以確定這些水療中心的員工是否提供性服務以換取金錢。在每一次臥底行動中，水療中心的員工都提出為偵探提供性服務並開價160元。

水療中心的廣告。(檢方提供)

2023年12月18日，一名便衣去了位於新澤西州的Queen Spa。便衣在一名年長亞裔 女性的帶領下進入等候室。據這名便衣介紹，他在等候室就聽到從另外兩個房間傳出不雅的聲音。接著一名身穿黑色短裝的女子把他領入房間，告訴他所有費用160元，並給了他一個付款應用程序的用戶名。便衣故意輸錯用戶名，那名女子給了便衣崔美妍的手機號碼付帳，便衣付了160元加小費40元，共200元。在按摩中，正當這名女子有所動作時，便衣停止了按摩並離開了這家水療中心。

崔美妍和樸哲俊給水療中心送食物和各種物資。(檢方提供)

從2023年1月到2024年8月，執法人員還在水療中心外面進行監視，並給樸哲俊和崔美妍兩人的汽車裝了GPS。執法人員發現，在許多情況下，樸和崔負責給水療中心送各種食物和物資，這兩人還給水療中心接送過亞裔女子。

錢流向揭被告

這些水療中心接受現金和通過支付公司的付款。這些錢要麼進入水療中心的商業帳戶，要麼進入這幾名被告的個人帳戶。被告用這些錢買房子、汽車、珠寶、食品和各種日用品。

調查人員發現，崔美妍直接負責通過數字支付網絡收取服務費。從2021年8月至2024年1月，崔美妍通過手機號連接的這個帳號共接收了184人的254次付款，其中絕大部分都是160元。樸哲俊也有一個類似的帳號接受服務費，2023年，樸的帳戶共接收6020元，其中絕大多數為160元。從2021年6月到2023年12月，由崔美妍控制的Gold Spa的一個帳戶共接收了2522次付款，總計金額將近38萬4000元，其他絕大部分為160元。

崔尚賢和金美香通過自動取款機存現金。(檢方提供)

2024年1月，樸哲俊成立了一家公司，他和金美香各占50%股份。1月和2月，各水療中心向這個公司的帳戶存款7萬6000元。某銀行監控錄像發現，2月29日，崔尚賢和金美香拎著從水療中心拿出的黑色口袋，在該銀行存入了3萬元現金。

這些被告利用水療中心產生的資金，用98萬3000多元作首付，以215萬元的價格購買了一棟有兩個單位的獨立房，這棟房屋在崔尚賢和金美香的名下。