3華裔和1韓裔紐新兩州開9間色情按摩店 遭警方逮捕
三名華人和一名南韓公民涉嫌在新澤西州和紐約州經營多家非法按摩店，以性服務換取金錢。這四名嫌犯於8月8日遭警方逮捕，並在新州紐瓦克聯邦法院過堂。他們被指犯有陰謀勒索罪，如罪名成立最高可判五年監禁和25萬元罰款。在繳納保釋金後，這四名被告都已獲釋。
網上刊登廣告
法庭文件顯示，這四名被告分別是37歲的樸哲俊(Zhejun Piao，音譯下同，中國公民)；37歲的崔美妍(MiYeon Choi，南韓公民)；36歲的崔尚賢(Shangxian Cui，中國公民)；以及34歲的金美香(Meixiang Jin，美籍華裔)。這四人都報住新澤西州帕利塞德公園(Palisades Park)。檢方稱，這四人至少從2017年5月就開始從事非法賣淫活動，所涉水療中心(Spa)包括紐約州一家，即位於新羅謝爾(New Rochelle)的New Soothing Day水療中心，以及新澤西州的Coco Spa、Gold Spa、Hawaii Spa等八家水療中心。
調查顯示，這些水療中心在不同的線上平台刊登性服務廣告，內容包括女性工作者的照片和提供的各種性服務。崔美妍和樸哲俊負責控制、管理和張貼這些廣告，這些廣告主要在一家網站和一家社群媒體上發布。呈堂證據還顯示，崔樸兩人使用加密貨幣支付這些線上廣告。
便衣臥底調查
執法機構對多家水療中心進行了臥底調查，以確定這些水療中心的員工是否提供性服務以換取金錢。在每一次臥底行動中，水療中心的員工都提出為偵探提供性服務並開價160元。
2023年12月18日，一名便衣去了位於新澤西州的Queen Spa。便衣在一名年長亞裔女性的帶領下進入等候室。據這名便衣介紹，他在等候室就聽到從另外兩個房間傳出不雅的聲音。接著一名身穿黑色短裝的女子把他領入房間，告訴他所有費用160元，並給了他一個付款應用程序的用戶名。便衣故意輸錯用戶名，那名女子給了便衣崔美妍的手機號碼付帳，便衣付了160元加小費40元，共200元。在按摩中，正當這名女子有所動作時，便衣停止了按摩並離開了這家水療中心。
從2023年1月到2024年8月，執法人員還在水療中心外面進行監視，並給樸哲俊和崔美妍兩人的汽車裝了GPS。執法人員發現，在許多情況下，樸和崔負責給水療中心送各種食物和物資，這兩人還給水療中心接送過亞裔女子。
錢流向揭被告
這些水療中心接受現金和通過支付公司的付款。這些錢要麼進入水療中心的商業帳戶，要麼進入這幾名被告的個人帳戶。被告用這些錢買房子、汽車、珠寶、食品和各種日用品。
調查人員發現，崔美妍直接負責通過數字支付網絡收取服務費。從2021年8月至2024年1月，崔美妍通過手機號連接的這個帳號共接收了184人的254次付款，其中絕大部分都是160元。樸哲俊也有一個類似的帳號接受服務費，2023年，樸的帳戶共接收6020元，其中絕大多數為160元。從2021年6月到2023年12月，由崔美妍控制的Gold Spa的一個帳戶共接收了2522次付款，總計金額將近38萬4000元，其他絕大部分為160元。
2024年1月，樸哲俊成立了一家公司，他和金美香各占50%股份。1月和2月，各水療中心向這個公司的帳戶存款7萬6000元。某銀行監控錄像發現，2月29日，崔尚賢和金美香拎著從水療中心拿出的黑色口袋，在該銀行存入了3萬元現金。
這些被告利用水療中心產生的資金，用98萬3000多元作首付，以215萬元的價格購買了一棟有兩個單位的獨立房，這棟房屋在崔尚賢和金美香的名下。
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