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前康乃爾華生揚言殺猶太人遭判刑21個月 律師：將上訴

記者曹馨元 / 紐約報導
前康乃爾大學華裔大三學生戴佳宇因揚言謀殺或傷害同校猶太群體，於12日被判21個月監禁。(路透)
前康乃爾大學華裔大三學生戴佳宇因揚言謀殺或傷害同校猶太群體，於12日被判21個月監禁。(路透)

前康乃爾大學(Cornell University)的華裔大三學生戴佳宇(Patrick Jayu Dai)因揚言謀殺或傷害同校猶太群體，被以聯邦刑事罪名起訴，並於2023年10月遭警方逮捕。戴佳宇在今年4月認罪，於12日被判21個月監禁。

戴佳宇來自紐約州匹茨福德(Pittsford)，他於去年10月在校內網路討論區發布多則威脅訊息，提及將「刺傷」在校園內見到的猶太學生，對猶太男性「割喉」，性侵猶太女性並將她推下樓，並斬首任何猶太幼童。在另一則貼文中，戴佳宇揚言「持攻擊步槍到校，殺光所有猶太豬(pig jews)」。

發布威脅言論讓戴佳宇在去年10月31日迅速被警方逮捕，紐約北區聯邦檢察官辦公室指控戴佳宇「使用跨州通信發布威脅要殺害或傷害他人」，若罪名成立，他將面臨最高五年徒刑與25萬元罰金。

戴佳宇的母親劉冰(Bing Liu，音譯)於去年11月公開表示，其子已在被捕前幾日為所發布威脅言論道歉，並相信事件發生部分原因由其服用的抗抑鬱和焦慮藥物導致。劉冰本人就曾在以色列攻讀研究生學位，她說兒子從未接觸槍枝，也從未對猶太人表現敵意。

代表戴佳宇的北區聯邦公共辯護律師皮布爾斯(Lisa Peebles)辯稱，戴佳宇實際上是親以色列的，他發布這些帖子是錯誤地認為這樣做能反擊校內挺巴情緒並為以色列試圖贏得支持，而正是因為戴佳宇患有自閉症才導致了他錯誤的邏輯。

在案件的宣判中，法官塞內斯(Brenda Sannes)表示，戴佳宇的言行「嚴重擾亂校園活動」，並犯下仇恨罪。但考慮到他的自閉症診斷及精神健康問題，最終判處戴佳宇21個月監禁及3年出獄監管(supervised release)。

據紐約郵報報導，戴佳宇的律師皮布爾斯計畫提出上訴，因為她不同意法庭用於戴佳宇案的判刑解釋，包括兩次提高他刑期範圍的舉動。她也指出，自去年被捕後，戴佳宇已在監獄中待了近10個月。

猶太 以色列 紐約州

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