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霍楚報喜：紐約州犯罪率續降 紐約市及長島列全美最安全社區

記者許君達／紐約報導
州長霍楚宣布紐約州2024上半年犯罪率明顯下降，紐約市周邊八個郡名列全美最安全社區。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布紐約州2024上半年犯罪率明顯下降，紐約市周邊八個郡名列全美最安全社區。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)12日宣布，根據一份最新的獨立報告，紐約州的整體犯罪率持續下降，紐約都會區範圍內有八個郡級政區在全美最安全的25個社區中榜上有名。

霍楚提及的報告由「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)發布。數據顯示，2024年上半年紐約州整體犯罪率比去年同期下降了6%，紐約市周邊郊區地帶下降最為明顯。上榜最安全社區的包括長島的納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)，犯罪率分別下降18%和13%，以及北部的威徹斯特郡(Westchester)，犯罪率下降了8%。

紐約市內的五個區中，皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島也在最安全社區名單中榜上有名，三區總體犯罪率同比下降了3.5%。

榜單中還包括哈德遜河谷地帶的洛克蘭郡(Rockland)和普特南郡(Putnam)。而紐約市外圍最受歡迎的郊區納蘇郡和威徹斯特郡則躋身前十，其中納蘇郡更名列榜首。

根據報告中的介紹，「最安全」榜單是另一項「全美最健康社區」排名中的其中一個項目，其公共安全評估的考量因素包括犯罪率、緊急醫療護理能力以及行政當局對公共安全事件的處理能力等。在整個東北部地區，上榜「最安全」的社區只有十個，紐約市及周邊郊區就占了八席，其中醫護和政府處置能力是主要加分項。在這份榜單中，來自東西海岸的大都市周邊郊區社區占比均較高，也是因為類似的原因。

紐約市 紐約州 霍楚

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