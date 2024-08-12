曼哈頓華埠聖母升天遊行吸引千人 彰顯多元文化融合
曼哈頓華埠顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)第28屆聖母升天遊行11日在華埠舉辦，吸引近千人參與。顯聖容堂聖母升天遊行最初由福建移民發起，活動形式結合了福建本土的地方習俗與普世的天主教傳統，現已發展成曼哈頓下城頗具規模的宗教活動，以信仰為紐帶，串連起背景迥異的多個族群。
高抬聖母像的遊行隊伍11日中午在位於勿街(Mott St.)的顯聖容堂前集結並出發，行經茂比利街(Mulberry St.)、且林士果(Chatham Square)、東百老匯(East Broadway)至下東城的聖特蕾莎天主堂(St. Teresa Church)，再沿麥地臣街(Madison St.)向西，至位於且林士果旁的聖詹姆士天主堂(St. James Church)，最後回到顯聖容堂，沿途串連起三所天主教堂。
顯聖容堂義工雷淑芬表示，福建民間長期以來就有遊神的習俗，每年定期會將媽祖或其他神明請出廟宇遶境巡遊，以廣布恩澤並接受信眾的膜拜；而在地球另一端的歐洲，天主教信眾同樣也有恭請聖母或聖徒沿街道巡遊的傳統。1994年，閩籍天主教信眾首先在華埠發起了聖母升天日巡遊活動，以表達對這片擁有自由信仰的土地的感恩和尊敬，後逐漸成為華埠本地傳統，其他華人群體以及其他族裔的信眾也陸續加入。
信奉天主教的紐約東華協會主席于金山表示，天主教對聖母的崇敬與中華文化中對「孝」的注重不謀而合，因此來自儒家文化圈的移民群體普遍積極參與這類活動。華埠的聖母升天遊行將天主教傳統與中華文化傳統結合，同時體現了美國的開放包容與文化大熔爐特色，因而才會愈發具有生命力。
上一則
班森賀華社九旬老嫗遇襲受傷
下一則
FB留言