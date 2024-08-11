長島華人車頻遭砸 車主嘆因收容所多

長島市頻有華人車遭砸。(受訪者提供)

近年來亞裔 增長最快、被視為新華人社區的皇后區長島市 ，由於大量高層公寓和年輕群體入駐，已是熱門居住和投資地；儘管如此，此區域近年頻有罪案發生，不少居民遭遇車窗被砸，其則將原因指向周邊收容所數量全市最多。

位於皇后區西部、依傍曼哈頓天際線的長島市，亞裔居民占比已超過30%，並有喜茶、夜宴和大龍燚等餐飲品牌入駐。然而，已有大量居民反應周邊治安「肉眼可見地變差」，其中以破車盜竊發生最頻繁。

暑假來長島市暫住的中國留學生Eric表示，自己在9日晚步行前去喜茶買奶茶，途中發現自己停在路邊的車輛窗戶被人砸碎，感到震驚的他立刻上前查看，發現車內被翻找的一片狼藉，且有兩幅墨鏡不翼而飛。

照片可見，Eric的奔馳C43轎跑車駕駛位一側的窗戶完全被破壞，碎玻璃散在座椅之上。由於過去數日連有降雨，車輛內飾也被雨水淋濕，令他感到痛心和憤怒。Eric說，自己對愛車「養護極好」，且從未發生事故。

由於長島市停車費高昂，許多住戶選擇「街泊」，但車窗被砸已是常態。住在Skyline Tower的劉先生在今年3月5日早晨，通過業主群知道自己停於路邊的特斯拉Model 3被砸，趕至樓下後發現車內一片狼藉、儲物格被翻找一空。

談及原因，劉先生認為和長島市不斷增加的收容所有關。數據顯示，長島市所在11101郵編地區擁有24個移民收容所，占全市所有收容所的11%，為五區內最多。該區域由市警第108和第114分局轄管，後者在今年上半年錄得的搶劫、襲擊和其它重罪案件比2022年同期增加了12.3％。

同時，截至本年6月底，11101郵編的居民共向311熱線提出1萬5256起投訴，比2022年同期的1萬745起增加了42％。長島市市議員元在熙(Julie Won)表示，曾向市府索要更多資源來應對新移民，但這些請求經常被忽視。