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日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

記者顏潔恩／紐約報導
無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)
無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

紐約市無證客危機引發的各種狀況持續發酵，大量湧入的無證客使得庇護所供不應求，布碌崙(布魯克林)不少社區傳出無證客在街上搭帳篷過夜的情況；在華人群聚的日落公園，也有華裔居民發現無證客光天化日下睡在公園長椅、地鐵站外的身影，感到非常困擾，不僅影響市容，也害怕犯罪事件會因此增多，希望市府趕緊著手處理問題。

據電視新聞台PIX11報導，自位於貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)Stockton街的一間庇護所近期關閉後，該社區出現一批無家可歸的無證客在街上搭起帳篷過夜，且人數還在增加中；這些無證客大部分原先住在該庇護所內，有來自南美洲委內瑞拉、西非等國家的移民，一名塞內加爾人通過翻譯人員指出，一直在嘗試找公寓，但不知從何下手，如今已在街上睡了超過10天。

居住在8大道的華女林女士10日向華媒表示，早在多個月以前便察覺到，不少無證客移民會在日落公園隨處席地而睡，最近她還拍到有人在公園的長椅上呼呼大睡，對這樣的畫面感到不舒服和不安；她指出，單從公園無證客人數增加的情況看來，就可猜想到紐約市的整體情況，儘管現在日落公園內尚未傳出與無證客相關的犯罪事件，但不代表會一直相安無事，她以法拉盛凱辛納公園發生亞裔少女被性侵的案件為例，表示走投無路的無證客，打劫、盜竊、強暴犯罪樣樣都做得出。

另名華男費先生則說，就在不久前看到一名女性睡在D線途經的9大道地鐵站外附近；據他形容，該名擁有深色皮膚的女性穿著一條裙子面朝天睡在街邊，一隻手擋住雙眼，而她的裙子被風吹起掀到胯部的位置，未穿內褲的她「裙底風光」就這樣被路人一覽無遺，很多人走過看到後議論紛紛。

費先生猜測，該名女子是搭乘地鐵來到此站，因地鐵站隔鄰青木墓園(Greenwood Cemetery)，平時不會有太多人經過、相較其他社區更安靜，成為無證客歇息的好去處之一；雖然很想諒解無證客的處境，但像該名女子般離譜的行為，很影響市容，讓當地人深感無措，「市府既然想那麼大愛接納庇護客，那就應該提供對應的資源，不要再讓社區民眾為市府買單了。」

無證客 地鐵站 庇護

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