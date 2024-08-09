我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

霍楚促低收家庭 快申請暑假糧食券

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚(中)與國會議員高德曼(左二)8日在下東城一家兒童機構內舉行活動。(取自州長辦公室)
州長霍楚(中)與國會議員高德曼(左二)8日在下東城一家兒童機構內舉行活動。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)8日出席在曼哈頓下東城一間兒童活動中心舉辦的活動，推廣「暑假糧食券」(Summer EBT)計畫；她指出，州府已投資2億元，正陸續發放給150多萬名低收入家庭兒童，但仍有數十萬符合條件的家庭尚未申請，鼓勵這些家庭在9月3日(周二)截止前盡快申請。

符合條件並已申請的家庭將在8月或最晚到10月，收到一次性補助款，補助金在存入後的122天內有效；目前已有家庭收到福利金，未來幾周內將繼續發放；霍楚強調，仍有數十萬符合條件的家庭還未申請，州府預計最終有200萬兒童將獲此福利。

暑假糧食券計畫規定，符合條件的學齡兒童每人將獲得120元糧食券，用於購買水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、乳製品、麵包等食品，但不能用於購買熱食、寵物食品或酒精飲料；許多已領取SNAP、臨時援助或免費學校餐的家庭將自動符合資格，居民可瀏覽官網bit.ly/3Vz2sPL，也可通過撥打熱線電話至(833)452-0096查詢申請狀態。

州府強調，家庭的收入必須符合特定標準才能申請暑假糧食券計畫，譬如一家四口的家庭，年收入不得超過5萬7720元，更多資格要求可在官網上獲得詳情；有意申請的家長需創建NY.govID帳戶，並提供孩子姓名、出生日期、學校名稱、所有家庭成員的姓名和收入信息、有關參與糧食券、臨時援助、醫療補助等項目的信息、地址、電話和電子郵件等聯繫信息。

當日和霍楚一同出席的還有紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，他表示，隨著紐約人面臨愈來愈高的生活成本，他很自豪能與霍楚站在一起，確保紐約州的數百萬名兒童能夠獲得所需的健康營養資源，茁壯成長。

糧食券 霍楚 紐約州

上一則

市府發出行警告 今日暴雨恐有洪水

下一則

長島納蘇郡將禁戴口罩 華社反應不一

延伸閱讀

兒童退稅額外補助金 紐約州府已寄出支票

兒童退稅額外補助金 紐約州府已寄出支票
防止糧食劵遭盜用 曲怡文籲正視

防止糧食劵遭盜用 曲怡文籲正視
暑假回中國趣事

暑假回中國趣事
兒童暑假糧食券 9月3日前仍可申請

兒童暑假糧食券 9月3日前仍可申請

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

2024-08-02 07:55
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
有華人購買低價的商務艙機票，發現機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機，呼籲大眾提防此類機票詐騙。機場示意圖，非新聞當事者。(路透社)

直飛變轉機 紐約史島華人撿便宜遇機票詐騙

2024-08-01 21:50
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣