霍楚促低收家庭 快申請暑假糧食券

州長霍楚(中)與國會議員高德曼(左二)8日在下東城一家兒童機構內舉行活動。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)8日出席在曼哈頓下東城一間兒童活動中心舉辦的活動，推廣「暑假糧食券 」(Summer EBT)計畫；她指出，州府已投資2億元，正陸續發放給150多萬名低收入家庭兒童，但仍有數十萬符合條件的家庭尚未申請，鼓勵這些家庭在9月3日(周二)截止前盡快申請。

符合條件並已申請的家庭將在8月或最晚到10月，收到一次性補助款，補助金在存入後的122天內有效；目前已有家庭收到福利金，未來幾周內將繼續發放；霍楚強調，仍有數十萬符合條件的家庭還未申請，州府預計最終有200萬兒童將獲此福利。

暑假糧食券計畫規定，符合條件的學齡兒童每人將獲得120元糧食券，用於購買水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、乳製品、麵包等食品，但不能用於購買熱食、寵物食品或酒精飲料；許多已領取SNAP、臨時援助或免費學校餐的家庭將自動符合資格，居民可瀏覽官網bit.ly/3Vz2sPL，也可通過撥打熱線電話至(833)452-0096查詢申請狀態。

州府強調，家庭的收入必須符合特定標準才能申請暑假糧食券計畫，譬如一家四口的家庭，年收入不得超過5萬7720元，更多資格要求可在官網上獲得詳情；有意申請的家長需創建NY.govID帳戶，並提供孩子姓名、出生日期、學校名稱、所有家庭成員的姓名和收入信息、有關參與糧食券、臨時援助、醫療補助等項目的信息、地址、電話和電子郵件等聯繫信息。

當日和霍楚一同出席的還有紐約州 國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，他表示，隨著紐約人面臨愈來愈高的生活成本，他很自豪能與霍楚站在一起，確保紐約州的數百萬名兒童能夠獲得所需的健康營養資源，茁壯成長。