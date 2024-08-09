9護理機構獲資 提供白卡者社會服務

民選官員今年3月在「公共健康解決之道」的法拉盛WIC中心召開會議。(記者范航瑜／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)近期宣布，州府將在未來三年內為州內九個組織提供總額5億元的資金，用於創建紐約州「社會護理網絡」(SCN)計畫，為白卡 (Medicaid )持有者提供營養膳食、住房支持、交通補貼等社會服務，改善低收入 者的生活質量。

霍楚表示，建立社會護理網絡是創新的嘗試，將改革現有的護理模式，使更多人能夠享受更公平和綜合的社會與醫療保健系統；該計畫將利用聯邦資金幫助低收入白卡者獲取營養膳食、住房支持、交通及其他福利，通過將醫療和社會護理結合，最終解決健康鴻溝問題。

數據顯示，這些社會需求對低收入者的健康情況有顯著的積極影響，州府研究也表明，為有需要醫療幫助的遊民提供永久性住房和租賃支持服務會帶來良好的助益，其中包括住院天數減少四成、精神科住院治療人數減少27%、以及白卡醫療總支出減少15%等。

據悉，共有九個組織入選該計畫，為曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林)提供服務的「公共健康解決之道」(Public Health Solutions)也在名單上，該組織在法拉盛也設有辦公室；其執行副總裁兼首席戰略官亨內西(Zachariah Hennessey)表示，每年有數十萬紐約人因需優先考慮金錢、住房、食物、交通等需求，而忽視了醫療保健的重要性，只有在迫不得已時才會尋求醫療幫助，「新計畫將改變這一現狀，確保大家能及時獲得所需的醫療資源。」