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長島納蘇郡將禁戴口罩 華社反應不一

記者胡聲橋／紐約報導
長島納蘇郡近日提「口罩透明法」提案，紐約市華社對此反應不一。(路透)
長島納蘇郡近日提「口罩透明法」提案，紐約市華社對此反應不一。(路透)

長島納蘇郡(Nassau County)議會近期通過「口罩透明法」提案，將在公共場所配戴口罩、面罩等臉部遮蓋物視為違法，但出於健康、宗教或文化原因可以配戴；紐約華社對此反應不一，布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文8日也發表聲明，認為提案雖有一定道理，但可能引起偏見和仇恨犯罪，特別是仇亞犯罪和歧視。

曲怡文在聲明中說，出於保護個人健康，戴口罩在許多亞洲國家都是一種很常見的做法，尤其在發生新冠疫情之後，世界上許多亞裔都接受了這種口罩文化，認為戴口罩可防止健康危機進一步擴大，這是對公共安全負責任；她同意隱藏在口罩後面的犯罪行為應得到懲罰，但擔心這項禁止戴口罩的提案會引起偏見和仇恨犯罪，因此敦促立法者在制定此類措施之前，要仔細考慮這項法案對多樣化社區可能造成的影響。

納蘇郡要禁止戴口罩的消息傳出後，布碌崙華社的意見不一，紐約華人聯合會理事長黃啟旺認為，禁止戴口罩的法律沒有可操作性，大家隨便找一個理由就戴上口罩，完全禁止不了，這樣的法律將形同虛設；日落公園社區人士李江華則認為，從新冠疫情來看，隨著秋季的到來，疫情仍可能再次蔓延，在這種情況下如果一刀切禁止戴口罩，會對個人健康和防止病毒傳播造成不必要的負面影響。

不過也有不少華人支持口罩禁令，班森賀海灣公園大道華商會會長李志波就表示，現在許多不法分子都通過戴口罩來隱藏自己的身分，這給社區治安帶來很大壓力，即使被監控錄像捕抓，也無法幫助警察確認他們的身分，因此從提升社區公共安全的角度，他贊成禁口罩法令。

而8大道另一名社區人士林錚認為，每年的萬聖節前後，都是搶劫案的高發時期，原因就是有人戴面罩作案；在他看來，民眾戴口罩有利有弊，疫情使不少人有了戴口罩出門的習慣，但也出現了有心人士濫用口罩的趨勢，因此他贊成口罩禁令。

口罩 疫情 布碌崙

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