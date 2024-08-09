我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

8大道華社講座 助學生應對霸凌和仇恨犯罪

記者胡聲橋／紐約報導
8大道華社為學生舉辦應對學校霸凌和仇恨犯罪的講座。(亞裔社區中心提供)
8大道華社為學生舉辦應對學校霸凌和仇恨犯罪的講座。(亞裔社區中心提供)

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡辦公室攜手亞裔社區中心(ACC)，近期在8大道舉辦「如何面對學校霸凌和仇恨犯罪」講座，指導大家如何應對霸凌和騷擾問題；該活動的主講人為暑期青少年就業項目(SYEP)的學生，當日帶來全面的資源，讓在場的青少年們獲益匪淺。

在莊文怡副幕僚長黃美貞的帶領下，兩名SYEP學生梅婉盈(Jasmine Mui)、馬丁內茲(Luis Martinez)用英文講授在校學生和青少年如何防霸凌的相關知識；為幫助聽眾更容易汲取信息，他們還精心製作多語言的PowerPoint簡報，還將內容打印出來發給每位學生，裡面介紹了關於霸凌和歧視的種類、影響和應對方法，以及可以獲得政府資源的途徑。

黃美貞形容，華人體積小、聲量小，容易被別人欺負，強調在霸凌過程中不欺負別人，但要學會保護自己；當學生遇到狀況時，首先應避開施暴者、或離開現場，然後與值得信賴的朋友、家長、輔導員討論此事，尋求外界的幫助。

她也指出，其實政府為青少年在應對霸凌方面也提供了多種資源，包括設置名為「勇敢熱線」(Braveline)的電話、提供兒童心理健康資源，鼓勵受害者直接對抗欺凌行為；市府推出的項目「紐約青少年空間」(NYC Teenspace)，為13至17歲的青少年提供心理健康資源，同時還有988全國預防自殺熱線，為深陷危機中的人提供援助。

莊文怡表示，在過去的幾個月裡，其辦公室多次收到關於學校霸凌的投訴，她作為兩個孩子的母親，每次聽到有學校霸凌和仇恨犯罪的時候都感到非常難過，也希望可以發揮力量，幫助到這些孩子，「這次我們的團隊和SYEP的10名學生一起做關於學校霸凌和仇恨犯罪的調查，並且總結了如何面對等問題，相信能夠對大家有所幫助。」

仇恨犯罪 心理健康 亞裔

上一則

爵士時代草地派對 到總督島追憶青春1920年代

下一則

音樂外放、大講電話 長島鐵路乘客素質降 MTA籲重拾禮貌

延伸閱讀

林郁婷飽受性別霸凌 律師：經歷過家暴的人都很勇敢

林郁婷飽受性別霸凌 律師：經歷過家暴的人都很勇敢
黑洞（與媽媽一起看身心科）

黑洞（與媽媽一起看身心科）
8大道2電單車劫匪1個月連犯9案 警通緝

8大道2電單車劫匪1個月連犯9案 警通緝
巴奧／拳擊台上性別爭議發酵 當事選手籲勿再霸凌

巴奧／拳擊台上性別爭議發酵 當事選手籲勿再霸凌

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

2024-08-02 07:55
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
有華人購買低價的商務艙機票，發現機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機，呼籲大眾提防此類機票詐騙。機場示意圖，非新聞當事者。(路透社)

直飛變轉機 紐約史島華人撿便宜遇機票詐騙

2024-08-01 21:50
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣