8大道華社講座 助學生應對霸凌和仇恨犯罪

8大道華社為學生舉辦應對學校霸凌和仇恨犯罪的講座。(亞裔社區中心提供)

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡辦公室攜手亞裔 社區中心(ACC)，近期在8大道舉辦「如何面對學校霸凌和仇恨犯罪 」講座，指導大家如何應對霸凌和騷擾問題；該活動的主講人為暑期青少年就業項目(SYEP)的學生，當日帶來全面的資源，讓在場的青少年們獲益匪淺。

在莊文怡副幕僚長黃美貞的帶領下，兩名SYEP學生梅婉盈(Jasmine Mui)、馬丁內茲(Luis Martinez)用英文講授在校學生和青少年如何防霸凌的相關知識；為幫助聽眾更容易汲取信息，他們還精心製作多語言的PowerPoint簡報，還將內容打印出來發給每位學生，裡面介紹了關於霸凌和歧視的種類、影響和應對方法，以及可以獲得政府資源的途徑。

黃美貞形容，華人體積小、聲量小，容易被別人欺負，強調在霸凌過程中不欺負別人，但要學會保護自己；當學生遇到狀況時，首先應避開施暴者、或離開現場，然後與值得信賴的朋友、家長、輔導員討論此事，尋求外界的幫助。

她也指出，其實政府為青少年在應對霸凌方面也提供了多種資源，包括設置名為「勇敢熱線」(Braveline)的電話、提供兒童心理健康 資源，鼓勵受害者直接對抗欺凌行為；市府推出的項目「紐約青少年空間」(NYC Teenspace)，為13至17歲的青少年提供心理健康資源，同時還有988全國預防自殺熱線，為深陷危機中的人提供援助。

莊文怡表示，在過去的幾個月裡，其辦公室多次收到關於學校霸凌的投訴，她作為兩個孩子的母親，每次聽到有學校霸凌和仇恨犯罪的時候都感到非常難過，也希望可以發揮力量，幫助到這些孩子，「這次我們的團隊和SYEP的10名學生一起做關於學校霸凌和仇恨犯罪的調查，並且總結了如何面對等問題，相信能夠對大家有所幫助。」