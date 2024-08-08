颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

紐約市8日晚可能再次出現惡劣天氣，暴雨預計持續到9日，而風暴整體影響將持續至本周末。(記者曹馨元 / 攝影)

熱帶颶風黛比(Hurricane Debby)預計將於7日晚沿美國東海岸向北面移動，前往紐約市 ；在持續近一周的暴雨 天氣後，今(8日)晚上可能再次出現惡劣天氣，暴雨預計持續到9日(周五)，而風暴整體影響將持續至本周末，潛在洪水風險增加，地鐵系統以及地下室等住宅均可能受到影響。

黛比在7日還停留在佐治亞州(Georgia)及南卡羅來納州 (South Carolina)，但在隨後將往紐約移動，為本周四、五及周末帶來暴雨；紐約市的風暴天氣已持續數日，其中布朗士降雨總量最大，為5.38吋，曼哈頓及布碌崙(布魯克林)緊隨其後，分別為2.49吋及2.10吋。

據FlightAware，在6日風暴最嚴重的時候，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)共發生299次延誤和241次航班取消，甘迺迪國際機場(JFK Airport)則發生350次延誤和165次航班取消，風暴也造成高速路壅堵、樹木折斷砸到車輛、巴士被淹等情況，6日晚皇后區高速公路上也有多人被困，311公共安全熱線收到130多個關於車輛棄置的電話，以及約70個下水道倒流的投訴。

州長霍楚(Kathy Hochul)向紐約居民發出惡劣天氣的警告，並將緊急行動延長一周；她也與大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)及其他機構領導人協調情況，並宣布啟用100名國民兵(National Guard)，為可能發生的最惡劣情況做好準備。

黛比此前在佛羅里達州(Florida)帶來了多達15吋的降雨，而目前的氣候都預測黛比將直擊紐約，市民若遇到緊急情況可撥311尋求幫助。