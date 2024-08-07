無證客安置審查不嚴 被指浪費上億公帑

市主計長蘭德(圖右)發布審計報告稱，亞當斯(圖左)市府在無證客安置服務中缺乏監督，放任承包商浪費公帑。市府則稱剛剛宣布參選市長的蘭德動機不純。(取自市長辦公室)

根據市主計長蘭德(Brad Lander)發布的一份審計報告，市府在無證客 安置服務中對手握數億元大合同的承包商缺乏合理監督，導致逾億元納稅人資金被浪費。

報告顯示，市府去年與一家背景曾受大量質疑的承包商DocGo簽署了一份價值4億3200萬元的無競標合同，由其負責為無證客庇護 所提供餐食、安保等服務，並通過該公司的財務流程承租用於安置無證客的酒店房間。

蘭德的審計對DocGo公司2023年5月和6月的發票進行了審查，發現市府在兩個月間支付的總共1380萬元中，有近八成，也即1100萬元，存在帳目不規範的問題，包括開支「不在合同允許的範圍」或「沒按要求提供充分的文件證明」。

比如，報告指出，在這兩個月中，市府向DocGo支付了近170萬元酒店租金，而該公司從中扣取了超過40萬元的佣金；市府還支付了97萬1967元用於採購25萬9961份餐食，但審計結果顯示，這段時間庇護所內全部無證客所需的食物總量只有16萬份。

報告稱，如果按照這個比例推算，市府一年來為該公司支出的「糊塗帳」可能超過1億3000萬元。

根據報告，DocGo是一家從新冠抗疫服務外包商突然轉型成為無證客庇護服務承包商的公司，他們並沒有相關的經驗。蘭德在去年9月就曾反對市府與DocGo簽約，因為該公司曾被投訴使用無證保安以及員工虐待無證客，但這項反對隨後被市長亞當斯 (Eric Adams)駁回。

市主計長蘭德近期剛剛宣布參加2025年市長選舉的民主黨初選，旨在挑戰亞當斯的市長大位。