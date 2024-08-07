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紐約市犯罪率連7月下降 謀殺率仍上升

記者劉梓祁／紐約報導
數據顯示，全市犯罪率已有連續七個月的下降，其中地鐵系統的主要犯罪案件數創下15年新低，但謀殺案件有所增加。(記者劉梓祁／攝影)
數據顯示，全市犯罪率已有連續七個月的下降，其中地鐵系統的主要犯罪案件數創下15年新低，但謀殺案件有所增加。(記者劉梓祁／攝影)

在市警於五區範圍舉辦「全國打擊犯罪夜」(National Night Out)活動之時，市警總局也在6日發布全市7月的犯罪數據，顯示犯罪率已有連續七個月的下降，其中地鐵系統的主要犯罪案件數創下15年新低，但謀殺案件有所增加。

根據市警統計，本年7月紐約市整體犯罪率已連續第七個月下降，其中總犯罪案件數同比下降4.2%，從2023年7月的1萬1505起減少到2024年7月的1萬1022起。同時，市地鐵系統內的重大犯罪率降至15年來的最低水平，但並不包括「括疫情期間的異常情況」。

數據顯示，地鐵系統的犯罪案件比去年7月減少了19.7%，當時為183起，本年目前為147起，全年同比累計下降了7.7%，為1203起對1304起。此外，儘管7月的謀殺案件由38起增加至了44起，但全年累計謀殺案件減少了10.2%，從去年的246起降至今年的221起。

市警表示，槍擊事件也繼續呈下降趨勢，7月槍擊事件減少19.5%，從113起減至91起，全年累計下降10.9%，為530起對595起。警方指，下降的原因是市警隊非法槍支的查繳，共收繳3937支非法槍支，包括大量3D打印的「幽靈槍」，因此槍擊事件和受害者數量也達到五年來的最低水平。

統計還發現，警方的執法行動有所增加，重大犯罪案件的逮捕人數在7月上升了11.3%，從4633人增至5158人，全年累計上升10.4%至3萬3811人，為1998年以來重罪逮捕人數最多的一年。

市警總局長卡班(Edward Caban)表示，顯著且持續的犯罪和暴力下降，是「不懈努力與戰略規畫和部署相結合」所帶來的成果。儘管如此，仇恨犯罪特別工作組報告稱，2024年7月的案件增加4起至52起，其中有一半以上涉及反猶，這一數字也比2023年7月報告的10起反猶仇恨犯罪增加了三倍。

另外，汽車盜竊也下降了8.7%，並從3月11日到7月底查獲1806輛車、逮捕395人和發出了1萬5019張傳票，並搜出大量非法毒品和槍支。

地鐵 槍支 槍擊

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