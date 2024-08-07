紐約客談／王書君們 不巧撞上時代槍口

根據檢方在法庭上出示的各種證據，前民運 人士王書君 被定「通共」罪沒有懸念。

「畢生反共的民運人士一夜之間變成了中共特務」，這樣的大反轉標題看起來很有新聞點，不過事實也許並非人們想像的那麼「勁爆」。根據知情人士所言，王書君並非個例。在美國，中國的國安人員會以多種方式試圖接近他們的潛在線人，而王書君作為民運人士，本身開放不拘的性格又讓他特別容易上鉤。國安有時並不一定有什麼明確的目的，但他們就像吸血的水蛭，上鉤者一旦被咬住，就難免在不痛不癢的情況下停不住地失血。

王書君出賣了誰嗎？很難說。事實上，在整個案件的庭審中，即使是準備充分的檢察官，也沒有拿出真正算得上受害人的證據。不過，正如專業人士指出的，根據美國的法律，無論結果如何，只要你與中國間諜不恰當地建立聯繫，並向他們傳遞情報，就觸犯了法律。在過去的美中「蜜月期」，這些小小不言的行為也許不會被追究，但如今時代不一樣了，王書君們不巧撞上了時代的槍口。

這是一記警鐘，敲給每一個以美國為家的華人。

不是不能與中領館有聯繫，但一定要多了解相關的法律。法律不僅針對中國或俄羅斯，同樣針對美國的盟友國家：就在上個月，一位著名的韓裔 國際關係專家，也因與韓國官方機構存在不當聯繫而被聯邦法院起訴。美國是個法治國家，無論是個人、團體、公司還是政治人物，與任何外國官方或情報機構發生關係的行為，都要確保合規。否則，無論是執法機構還是新聞媒體，無數的眼睛都在盯著你我。