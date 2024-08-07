港片九龍城寨 8/9全美上映 伍允龍：我們需要更多功夫電影
「九龍城寨之圍城」今夏在香港票房過億港幣，一時風頭無兩，為長期低迷的香港動作片注入了新活力。片中，由伍允龍(Philip Ng)飾演的「最終頭目」王九，以刀槍不入的硬氣功和猙獰笑聲，給觀眾留下了深刻印象。在本片即將於9日(周五)在美上映之際，伍允龍接受本報採訪，分享了他對於角色的理解和準備經歷，以及自己數十年不變的「功夫夢」。
今年適逢九龍城寨清拆改建30年。這一古時的軍事要塞，曾因犯罪分子大量湧入而成為了臭名昭著的「三不管」地帶。1987年，港英政府逐步控制了城寨，拆除後改建為九龍城寨公園。影片以1980年代黑幫盤踞、危機四伏的城寨為背景，融合了香港電影風格、黑幫文化，以及原著漫畫的誇張元素，主題同時反映了香港回歸前夕港人身分認同的精神狀態。
其中，伍允龍的表演張狂而卑鄙，在眾星雲集中十分搶戲。伍允龍七歲移居芝加哥，當時正值香港武打片黃金年代，他的父親在芝加哥開設了一家武館，他也跟著一起習武。
「在80年代和90年代，我想要抓住自己的文化和傳承，最好的方式就是通過功夫電影和武術。」伍允龍說。對於從小在美國長大的他而言，電影中的刀光劍影與霓虹香港，讓他找回了自己的歸屬感。而這種熱情最終驅使他回到香港追求演藝事業。
作為葉問的嫡傳徒孫，伍允龍精通多種武術，不僅是蔡李佛拳和詠春的教練，還掌握洪拳、跆拳道、柔道、柔術和泰拳等。拍攝時，觀眾能在伍允龍的表演中看到多種武術的影響。
對於王九一角，伍允龍認為這是他出道以來最好玩的角色之一。和他別的電影一樣，伍允龍為了角色每周會去六天健身房，但他同時也表示角色發展都是「有機的」。「當我接到這個角色時，我知道導演想要的大方向，但它還沒有百分之百發展成熟。我們在正式拍攝前的訓練期間會持續發展這個角色。」
當伍允龍看到長髮、山羊鬍和華麗的衣服時，他也開始在腦海中為王九創造背景故事，角色也逐漸豐滿。包括王九標誌性的笑聲，他會反覆地做出不同程度的笑，讓導演挑選最合適的那個，合起來成就了這一出彩的角色。
在談到香港動作片現狀時，伍允龍指出：「我認為香港動作片從未消失。它們當然可能不像80年代和90年代那樣多產，但香港仍在不懈製作電影。」伍允龍表示，「我希望「九龍城寨之圍城」的成功能夠像八九十年代那樣，重新帶動功夫電影的潮流。要做到這一點，我們還需要更多功夫電影，為觀眾獻上更多豐富的選擇。」
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