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抗議布碌崙86街建遊民所 被捕7華人免遭立案

記者許君達／紐約報導
七名布碌崙華人因抗議86街遊民所被捕後，獲得免遭立案起訴待遇，不會留下違法紀錄。(記者許君達／攝影)
七名布碌崙華人因抗議86街遊民所被捕後，獲得免遭立案起訴待遇，不會留下違法紀錄。(記者許君達／攝影)

在7月17日發生的針對布碌崙(布魯克林)86街遊民所的大規模抗議活動中，包括華裔市議員莊文怡在內的多名附近社區居民被捕。其中七名華人被捕者5日早間在位於曼哈頓的刑事法庭過堂後，被告知他們並未被立案，也沒有留下任何違法記錄。

免遭立案的被捕人士最年長的超過70歲，最年輕的僅19歲，曾經參選州議員的社區人士趙靖桉也位列其中，他們都是在7月17日的抗議活動中被逮捕並收到傳票的。不過，當日抗爭中一同被捕的莊文怡則被另外立案，目前案件尚在法律程序當中，當事人表示，不便對外透露細節。

代理律師譚仲明介紹，七名居民得到的屬於「最佳結果」，沒有立案、沒有起訴、沒有懲罰，也不會留下案底，「就像從未發生過一樣」。

布碌崙的州眾議員鄭永佳和州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧當日陪同被捕居民前往法庭以表達支持。鄭永佳表示，檢察官和警方作出了正確的決定，這些被捕者本來沒做錯什麼，他們現在獲得了完全的自由，不必有任何後顧之憂。

被捕居民表示，對於社區遊民所的抗爭不會停止。賀立寧介紹，計畫中的86街遊民所不提供伙食，而且白天不允許長時間滯留，只有晚間才可回到遊民所內過夜。因此，附近居民最擔心的便是這些無處可去的臨時居民在這片擁有多所學校和繁華商業的社區中遊蕩，而且這其中很多人都是精神疾患或者癮君子。

趙靖桉表示，根據法拉盛的經驗，如果政府只顧往社區塞遊民所但不解決居民最關心的這些安全問題，相似的悲劇會不斷發生。一名未透露姓名的被捕居民表示，他此前沒有多想過被捕後可能留下案底等問題，一心都在考慮如何「保護家園」。

鄭永佳表示，市府應充分利用雷克島(Rikers Island)或蘭德爾島(Randalls Island)等地的基礎設施，將遊民安置與精神疾病治療和就業培訓等服務綜合起來，以便幫助無家可歸者更好地適應社會，而不是在社區中安插大量遊民所，將遊民們往裡面一塞了事。

遊民 布碌崙 眾議員

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