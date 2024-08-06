大法拉盛地區7月重罪攻擊案 較去年同期翻倍

數據顯示，包含法拉盛在內的市警109分局轄區所報告的7月重罪攻擊案件較去年同期翻倍成長，從去年的25起增至今年的63起。(記者尤昱程/攝影)

根據市警局(NYPD)最新發布的犯罪統計數據，北皇后區 在7月1日至28日的28天期間，重罪攻擊案件數量較去年同期增長，其中包含法拉盛 在內的市警109分局轄區所報告的案件較去年翻倍成長，從去年的25起增至今年的63起。

在這28天期間，北皇后區的重罪攻擊案件比去年同期增加了32.1%，從2023年的215起增至2024年的284起，重罪攻擊一直是該地區的重大問題，今年6月比去年同期也增長了46%。

管轄包括法拉盛、皇后丘(Queensboro Hill)、沿灣台(Bay Terrace)、大學點 (College Point)和白石鎮(Whitestone)等華人聚居的109分局，在這28天內報告的重罪攻擊案增幅最為顯著，從去年的25起增至今年的63起，增幅超過一倍。

在南皇后區方面，則是報告了同比去年增長70%的強姦案，從2023年的10起增至2024年同期的17起，其中包含荷利斯(Hollis)、湖木(Lakewood)以及牙買加(Jamaica)的103分局轄區內案件由去年的無報告案件增至今年同期的4起增幅最大。

截至7月28日，與去年相比，今年的重大犯罪案件總數，包括謀殺、強姦、搶劫、重罪攻擊、入室盜竊、重大竊盜和汽車盜竊在北皇后區大幅上升，在南皇后區則是大幅下降。

北皇后區的重大犯罪案件在此期間增長了11.2%，從去年同期的1303起增至今年的1449起。除了謀殺案減少外，所有重大犯罪類別在28天內都有所增加。排除重罪攻擊，搶劫案件增幅最大，同比增長22.3%，從157起增至192起。

在南皇后區，重大犯罪案件在28天內同比下降了8.77%，從去年的935起降至今年的853起。入室盜竊和重大竊盜在此期間的降幅最為顯著。入室盜竊案件從去年同期的111起下降至今年的86起。重大竊盜案件則從去年的301起減少至今年的236起。