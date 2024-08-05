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獨留幼女在車內25分鐘 史島華婦獲輕判

記者胡聲橋／紐約報導
史島華女將幼女留在車內獨自購物，法官輕判。(本報資料圖)
史島華女將幼女留在車內獨自購物，法官輕判。(本報資料圖)

史島一名華女今年4月前往購物中心時，將幼女獨自留在車內，這名華女因此遭逮捕和控罪。正華女被告上周出庭後獲法官輕判，如果被告在未來一年未涉及任何違法行為，控罪將自動被撤銷。

根據法庭文件，這名華女是33歲的曾格蕾絲(Grace Zeng，音譯)。4月15日上午11時15分，曾開車來到海蘭大路(Hylan Boulevard)交海灘大道(Beach Avenue)的大路購物中心(The Boulevard Shopping Complex)的停車場，停好車，關掉引擎並鎖上車門後，這名華婦到ShopRite超市購物。

當時有人發現，曾克蕾將其一歲的女兒留在車內，而戶外氣溫高達華氏78度，汽車四扇車窗只有一扇後窗開了約兩吋的空隙。看到幼童可能發生意外，有人馬上打電話報了警。家住史島安娜戴爾(Annadale)阿登大道(Arden Avenue)700號的曾格蕾絲直到約11時40分才從ShopRite超市出來，將幼童單獨留在車內達25分鐘之久。

警方趕到現場後將女童送往附近醫院接受檢查，所幸這名女童沒有受到傷害。有報導稱，當警員趕到現場打開車門後，女童正在車內睡覺。警方在停車場逮捕了被告，後來指控她犯有一項危害兒童福利罪。

在上周的聽證中，家庭暴力法庭法官科西(Judge Biju J. Koshi)同意「考慮撤訴」(Contemplation of Dismissal)，如果被告在未來12個月沒有因犯罪被捕，法庭將撤銷對她的控罪，控罪也將對外密封。

最近大紐約地區天氣炎熱，這起案件提醒民眾，如果開車帶幼童出行，千萬不要將孩子單獨留在車內，這不僅違法，最重要的是有可能給孩子帶來無可挽回的傷害。

華女 Boulevard 福利

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