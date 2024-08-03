提新證據、新律師遭拒 王書君放棄出庭自證

手持大量材料的王書君，2日因法官拒絕材料、加入新律師請求，最後放棄出庭自證。(記者顏潔恩／攝影)

民運 人士王書君 被控充當中國代理人案2日續審，因主審法官陳卓光(Denny Chin)拒絕接受其遞交的材料作為證據、還有中途加入一名新律師的請求，王書君最終放棄出庭自證；自此本案的取證程序告一段落，檢辯雙方將於5日(周一)發表結案陳詞。

王書君當日原計畫出庭作證，並想呈上2019年寫的一封辭職信作為證據，當時他有意卸下「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」(簡稱「胡趙基金會」)秘書長一職，另要求讓了解民運運作的華裔 律師葉寧加入到辯護團隊中；可法官認為辭職信的內容與本案性質無關，拒絕將信列為證據，此外在開審已五天的情況下突然增加一名律師，其未參與前幾日的庭審，臨時穿插只會令程序變得複雜和冗長，因而沒有同意。

庭審後王書君的律師團隊表示，被告應有選擇律師的權利，不認同法官的裁定，「根據憲法(律師)隨時可以換，反正被告會自己承擔責任」；他們也認為，針對葉寧在民運方面的了解和經驗，若由其在辯護席上向王書君提問，會讓案情變得對他有利，葉寧信心十足說道，「我只要指證，他肯定無罪」。

當日旁聽席上也有多名支持王書君的民運人士，他們認為王書君如果是以個人名義，與這些自稱是中方的人有聯繫是沒有關係的，容許他在職務之餘，建立私交的空間；他們也覺得美國法律對這些所謂的聯繫互動存在理解誤區，「應該出示證據證明王書君犯罪，而不是由他來提供沒有犯罪的證據」。

在此前的審理中，通訊紀錄顯示王書君曾在2015年至2017年給廣州的國安官員「賀主任」撥過電話，但後來被聯邦調查局(FBI)探員約談時，他聲稱不認識這名賀主任；當被探員揭露他曾主動呼叫賀主任後，王書君試圖解釋與其沒有深交，還說以為是通訊錄上另一個來自青島的「賀教授」，將兩人混淆了。

在王書君當日攜帶的大量媒體報導和信件材料中，其中有一封名為「賀寶晏法庭證詞」的文書，儘管未作為呈堂證據，但他展示給媒體看；這位自稱是青島社會科學院榮退教授的賀寶晏，在得知該案開庭後於5月寫了這份證詞，解釋與王書君的交情，表示兩人自1982年起就是青島社會科學院的同事。

據賀寶晏所言，自己長期臥床養病，2019年4月王書君與另名友人來到青島探望他，沒想到就被捏造成與中方官員會面；他表示不滿美方政府造謠誣陷，因在醫院加護病房裡治療，無法親自赴美參加庭審，但留下聯繫方式，也允許司法人員到青島與他對質。

因法官的決定，王書君最終放棄出庭作證，大陪審團成員提早解散離場；但在當日稍後，法官和檢辯雙方仍就下周要給陪審團的指示(jury instruction)文件進行商議，檢辯方也會在5日發表結案陳詞。