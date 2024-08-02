法拉盛3車連撞車禍 車輛變形釀1人受傷

圖為涉案車輛之一，車尾被撞扁變形。(讀者提供)

法拉盛 市中心1日早上發生三車連撞車禍，導致一名駕駛受傷，目前傷勢穩定，案件目前還在調查中。

根據警方，當日早上6時24分左右，在緬街和楓葉大道(Maple Ave.)路口，一輛汽車撞上了另一輛汽車，之後第二輛車再撞上停靠在路邊的第三輛車；據悉，先撞人的駕駛是一名46歲女性，未受傷，她撞上第二輛車的駕駛，為28歲的女性，出事後送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)治療，情況穩定，而第三輛車主當時未在場。

消息指出，事故導致現場一度交通堵塞，救護車和警車迅速到達進行救援，到了早上8時許，肇事的黑色車輛被執法人員清理，當時的車頭已受到嚴重損壞，空氣囊已弹出；而另一輛紅色車輛的尾部也出現明顯變形。

警方表示，尚不清楚車禍是否涉及酒駕等細節，案件仍在調查中；周邊民眾表示，法拉盛交通愈來愈混亂，「車和人都不遵守規則，幾乎每天都有意外」。