衝撞長島美甲店 肇事司機拒認罪 車禍前夕曾喝42度烈酒

檢方表示，施瓦利撞穿美甲店「Hawaii Nail and Spa」的時速為78哩。圖為被撞後的美甲店。(王女士提供)

釀長島 美甲店4死9傷車禍的肇事駕駛施瓦利(Steven Schwally)8月1日在蘇福克郡(Suffolk County)當地法院出庭，對檢方提出的四項二級謀殺罪表示不認罪；檢方表示，施瓦利在車禍事故前，喝的不是啤酒而是酒精度數為42度的烈酒，他目前面臨共38項重罪指控，且被法官下令收押、不得保釋。

蘇福克郡助理地區檢察官波普(Alexander Bopp)表示，施瓦利被捕後，聲稱在車禍前一晚到當天凌晨4時前喝了18瓶啤酒，但實際上在車禍當天的上午，他曾到事發美甲店隔壁的酒品店購買烈酒；作為該店的常客，他在車禍發生的五個半小時前，在店裡購買了兩瓶各375毫升的某品牌長島冰茶雞尾酒。

酒品店的收銀員告訴調查人員，目前已退休的施瓦利，之前在私人保安公司工作；他光顧酒品店已有14年，總購買同品牌的長島冰茶，兩瓶共13.99元。

當日買酒後，施瓦利在鹿園(Deer Park)開車遊蕩，直到下午4時30分，他開著運動休旅 車從停車場出發，以高速向南行駛；數分鐘後撞穿美甲店的前窗，將四人拖入車底，撞到店面後部才停止，而車禍前他的時速達到78哩；救護人員到場時，施瓦利大喊道，「快救我出去，我是海軍陸戰隊員」，期間卻未提及傷者和遇難者們。

蘇福克郡地區檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)表示，施瓦利無視公共安全，且對人類的生命表現出極度冷漠，且出事當天一直在喝酒。

據悉，施瓦利無固定住址，已在旅館居住超過一年；州最高法院法官安布羅(Richard Ambro)表示，基於他可能面臨終身監禁及缺乏固定居所等理由，裁定將其無保釋送回監獄拘留。