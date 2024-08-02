華埠麻將館遭劫 2警緝匪時中槍

堅尼路麻將館被搶後，兩警員追逐時中槍。(記者劉梓祁／攝影)

長期被視為「治安黑點」的曼哈頓 大橋腳靠東百老匯 一帶，8月1日再發生一起犯罪，兩名警員在到場追兇的過程中被槍手射擊；兩人被緊急送院，周邊居民則再抨擊周遭治安「混亂不堪」。

根據市警消息，槍擊發生於下午4時左右，在地蘭西街(Delancey St.)和愛烈治街(Eldridge St.)交口，當時警員正處理一起發生在堅尼路(Canal St.)91號的持槍搶劫未遂案件。

據了解，參與追捕的警員分別為來自市警七分局和華埠 五分局的兩名警佐，兩人最初在愛烈治街向北追捕嫌犯，隨後在經過地蘭西街時將其按倒在地；不料對方伸手從口袋中拿出手槍並發射一槍，子彈射穿五分局警佐的大腿，並擦傷另一名警佐的腿部，兩名警員隨即被緊急送往貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital)，目前他們情況穩定、沒有生命危險。

警方最終也將該名槍手成功逮捕，他是一名22歲的非洲裔男子多爾塞特(Joshua Dorsett)，警方後來也在現場發現一把手槍，目前警方仍在追緝與搶劫案有關的至少一名嫌疑人。

當日下午，有大量警車和警員到場，並封鎖堅尼路至地蘭西街路段周邊的多條街道，「緊急勤務組」也持槍與盾牌到場，並進入堅尼路91號的住宅樓層搜查。

市警表示，搶劫案發地為建築二層，多爾塞特到場後掏出一把槍，隨後搶走一名女子的錢包，然後逃離現場；警方指，多爾塞特有三次前科，最近一次是在2022年因持有受管制藥品在曼哈頓被捕，同時也是一名幫派成員，被捕時正在緩刑中。市警確認，案發地為麻將館，案件恐與搶劫非法賭檔有關。

曾有消息指，搶劫發生在建築底層的「景尊電動車公司」，但店主周先生表示當日未開門營業；他還說，對店鋪周邊的治安感到失望，搶劫發生是常有之事，且市府始終未有效管理。