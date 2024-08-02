檢列證指王書君說謊 頻繁往返中國並與國安密切聯絡

檢方指王書君頻繁往來中國並與國安密切聯絡。圖為王書君(右)與胡平(左)共同出席活動。(本報檔案照)

民運 人士王書君 被控充當中國代理人的案件8月1日在紐約東區聯邦法院續審，檢辯雙方分別邀請證人出庭；據檢方提供的調查結果，王書君在新冠疫情爆發前的多年時間內，曾頻繁往返於美中兩國，並與中方的國安官員保持密切通訊往來，辯方則邀同為民運人士的證人，試圖說明王書君的行為並未對在美民運人士構成實質傷害。

檢方當日邀多名專家證人，包括FBI 特工、海關與邊境保護局(CBP)官員、紐約市警(NYPD)調查員等，力求敲定王書君與中國當局保持密切交往的事實。

據海關出入境紀錄，出生於1948年，王書君在2011至2019年間，曾頻繁來往美國和中國(包括香港)之間，共有19次往返飛行紀錄；其中在FBI介入調查前的2016和2017年，王書君的活動尤為頻繁，且已入籍美國的王書君，在頻繁往返期間，於中國停留的時間比在美居住的時間還要長。

根據在甘迺迪機場查扣的通訊紀錄，王書君從2013年至2017年初，共與中國青島的國安官員紀杰(音，Ji Jie)通話100餘次，在最初開始密切聯絡的2013年，紀杰曾頻繁用中國的手機號碼呼叫王書君，撥號地點則位於美國境內。

此外，通訊紀錄還顯示王書君曾在2015至2017年間給廣州的國安官員「賀主任」及其手下李明(音，Li Ming，或稱「小李」)主動撥過電話，撥打時間是紐約本地的深夜時分，以照顧對方的時差；儘管如此，王書君在過去與FBI探員的約談紀錄中，卻多次稱不認識賀主任。

在揭露了王書君曾主動呼叫「賀主任」的事實後，檢方繼續播放影像，展示2022年3月王書君被捕後的審訊紀錄；面對審問，王書君起初依舊稱自己不熟悉「賀主任」，在被揭穿後又說賀主任「只是個管後勤的」、「我跟他沒有聯繫」，在慌亂之中他還脫口說，「通訊錄上的是另一個，青島的『賀教授』」。

在審訊中，王書君還承認他曾使用一個中國的「網易」電郵帳戶寫日記，記錄「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」(簡稱「胡趙基金會」)每次會議的議程、內容和參與人員等內容；而遠在中國的「賀主任」和「小李」同時擁有該帳戶的密碼，可遠程監視所有內容。

在本案中，檢方提供的證據主要側重於還原王書君與中國方面的聯絡，但並未提供充足的受害者證詞；因而辯方的策略也是強調「胡趙基金會」活動的公開性，指王書君的活動並未造成嚴重危害。

當日出庭作證的基金會前主任顧建中表示，基金會所有公開活動都會登報告示、且開放給所有人，而媒體邀請、整理嘉賓發言並集結成書，正是身為秘書長的王書君的職責，基金會理事胡平在出庭時也證實了這一點。胡平還稱，透過王書君到達中國國安手中的名單，基本全是在海外公開反共和從事民主運動的人士，其中也包括他自己，因此即使名單洩露，也不會擔心遠在中國的國安會帶來更大的損害。

胡平作證時強調，根據他的經驗，包括王書君在內的很多民運人士都會被國安人員主動接觸以套取信息，尤其是在他們需要回中國的時候，指王書君並非個例。