紐約客談／改善大麻市場 政府仍需努力

自「上鎖保護」執法行動推行以來，紐約市 三個月內超過750家非法菸草店已被查封，在全紐約州 更是超過上千家非法店鋪被勒令關門。

這項行動從今年5月開始實施，針對過去兩年來如雨後春筍般冒出的非法大麻店強力打擊，這有助於將資源還給那些努力取得牌照合法經營的大麻藥房，並幫助這些小商家發展。

自2021年娛樂性大麻合法化 以來，州府對大麻的種植、分銷、銷售和使用牌照分發建立管制系統有幾個初衷，其中是為了幫助那些因法規處於不利地位的人，為他們提供經濟機會；另一個則是紐約州期盼建立一個完善健全的系統，對大麻產品課稅。

不過牌照發放進度緩慢，而非法大麻店自2021年起遍地開花，持有牌照的供應商還是失去了龐大的經濟業務；消費者也被迫冒著風險到非法店面購買大麻產品，州府更是未徵得稅收。

翻開整個紐約州合法大麻藥房店的分布據點，娛樂性大麻合法法案已通過三年，僅有150位業者取得合法經營零售服務的牌照，這恐怕都不及曼哈頓一個社區的非法大麻店數量，這是真的應該發生的情況嗎？

沒錯，針對非法菸草店的取締正在取得有效進展，也在逐步改善紐約市大麻產業，然而還是否認不了，這是州府在推動新政策時，相關配套措施沒有規畫完善所導致的結果。

儘管紐約市警和執法機構在過去幾個月已盡心盡力，但要妥善管理紐約的大麻產業，仍有很長的路要走；希望市府在「上鎖保護」行動上持續加大力度，直到非法大麻店完全消失，同時州府的執照發放應要更加順利，讓紐約客擁有一個更健全的大麻市場。