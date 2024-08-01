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康尼島中餐館突發二級大火 所幸無人傷亡

記者胡聲橋／紐約報導
康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(Citizen截圖)
康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(Citizen截圖)

布碌崙(布魯克林)康尼島一家中餐館7月31日上午突發火災，二級大火對該餐館造成嚴重破壞，隔壁的兩家商店也在消防人員滅火過程中受到很大程度的損毀；所幸火災未造成任何人員傷亡，市消防局目前仍在調查火災主因，但懷疑是從廚房開始延燒起來。

當日傳出火警的是康尼島美人魚大道(Mermaid Ave)交西30街一家名為「東方宮殿」(Oriental Palace)的中餐館，這是一棟單層建築樓，左右兩旁和其他商店相連；消防局稱，他們在當日近上午10時接到報警電話，據路人拍攝的現場視頻顯示，滾滾濃煙從餐館的屋頂冒出，且可以明顯看到火苗。

接著約有100名消防員和急救人員趕到現場救援，消防員架起雲梯，從屋頂用水槍滅火，地面的消防員則手持電動切割工具，切開店面的卷閘門後進入店內滅火；在消防員的奮力施救下，約一個小時後火勢得到控制，而這場火災並未造成民眾和消防員受傷，當地警局表示火災原因仍在調查中，未說明更多。

據了解，這家中餐館平時的開門時間是上午11時，火災發生時工作人員正在廚房裡做準備，有消息指火源就是從餐館的廚房傳出來的；火災過後，中餐館內一片狼藉，地上到處是汙水，過火的廚房更是燒得一片漆黑，屋頂也燒穿了一個大洞。

消息也指出，該中餐館在當地很受歡迎，有不少回頭客，火災一事令不少居民感到震驚；而餐館的右邊是一家平價雜貨店，消防員在滅火過程中也不慎給雜貨店帶來損失，其放在地面上的商品都被浸泡在水裡，屋頂也受到毀壞，令商家損失慘重、叫苦不迭。

康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(Citizen...
康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(Citizen截圖)
康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(Citizen...
康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(Citizen截圖)
康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(讀者提供)
康尼島「東方宮殿」中餐館發生二級火災，消防員及時滅火，無人受傷。(讀者提供)

中餐館 康尼島 布碌崙

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