長島市華人炸雞店 遭闖入破壞

長島市華人炸雞商家遭闖入破壞。(店家提供)

近年來發展快速、被視為新興華人社區的皇后區長島市 ，由於有大量高層公寓加上年輕群體入住，成為熱門居住和投資目的地；儘管如此，這個一向相對安全的社區近期頻繁有犯罪發生，自一名中國移民 在街頭遭無證客無故攻擊後，近期再有華人商家被不明人士闖入店面破壞。

位於長島市中心的炸雞店「CooCooCachoo」表示，7月27日上午照常營業時，突然一名不明人士闖入店內，迅速將貼於櫥窗的菜單和彩虹旗撕下，隨之逃離現場；其中一名店員說，對此事的發生感到「詫異」和「莫名其妙」，長島市屬於年輕化社區，但近來卻不斷受到犯罪和遊民 問題的影響。

統計顯示，位於皇后區西部、依傍曼哈頓天際線的長島市，為全市亞裔居民增長最快的社區，占比超過30%；然而該社區也設有全市最多的移民收容所，共23間，由市警108和114分局管轄。

「CooCooCachoo」店員回憶說，事發過程很快、僅有數秒鐘，但當時店內約有四人用餐，其他人也都被「嚇懵」，據店員描述，闖入者為白人男性，目測無異樣且不似遊民，但卻「推開門就跑進來，撕下就拿走了」；店員所提供的照片顯示，被撕下的彩虹旗自2021年開業時便貼於櫥窗，以表達對性少數群體的支持，事發後櫥窗上的痕跡已被清理，店家表示將盡快把新旗幟和菜單貼上。

店員說，曾聽聞長島市偶爾有偷搶事件，卻總以為「罪案離自己很遠」，而此事和一周前發生的中國移民遇襲案，讓其意識到「這些事離我們那麼近」；店員也說，在店鋪周邊遇見遊民發洩情緒、和就地睡覺是常有之事，也曾多次報警，還有一次遊民長時間站立在店門前，導致顧客「不敢進、不敢出」，引發諸多困擾。