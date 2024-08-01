李斯特菌汙染 廠商續召回紐約、新州肉製品

知名熟食供應商Boar's Head上周因李斯特菌(Listeria)問題召回了20萬磅肉類產品，近日新增召回700萬磅商品。(美聯社)

知名熟食供應商Boar's Head上周因李斯特菌(Listeria)問題召回了20萬磅肉類產品，近日繼續擴大其肉製品召回範圍，新增召回700萬磅商品。根據美國農業部(USDA)的消息，李斯特菌已致數名紐約和新澤西州 居民感染。

此次召回產品有71種，包括在超市等地零食的包裝肉類和家禽產品，以及供熟食切片用的肉類，品牌包括Boar’s Head和Old Country。這些產品的生產日期為5月10日至7月29日，並寫有7月29日至10月17日的「售完為止」(sell-by)日期。

Boar's Head表示，為極度謹慎起見，已暫停疑似產出問題產品、位於維吉尼亞州 Jarratt的「即食」工廠生產線，並建議消費者丟棄或退回任何召回的產品。該公司在其官方網站上進一步表示：「我們對我們的產品被發現受到李斯特菌污染深感遺憾，對受影響的家庭和病患者感到心痛。」

根據美國疾病防治中心(CDC )的數據，截至7月26日，此次李斯特菌爆發全國已有34起確認病例，涵蓋13個州。其中包括12名紐約人和兩名新澤西州居民，一名病患不幸身亡。

CDC警告稱：「這場爆發中真正的病患人數可能高於報告的數字，且可能不限於已知病例的州。這是因為一些人在未經醫療治療的情況下自行康復，並未進行李斯特菌檢測。此外，最近的病例可能尚未報告，因通常需要三到四周時間來確定一個生病的人是否受此感染。」