王書君案開庭 FBI特工揭探聽底細過程

王書君30日身穿西裝出庭，神情自若。(記者胡聲橋／攝影)

民運 人士王書君 充當外國代理人一案，30日在紐約聯邦東區法庭第二天開庭審理。一名華裔聯邦調查局(FBI )特工在法庭上講述了如何冒充中國國安人員，到王書君家誘使他講述了如何與中國國安人員聯繫的情況。

王書君30日身穿西裝出庭，神情自若。當日出庭作證是來自澳洲的國安專家Alex Joske，以及曾擔任甘乃迪國際機場邊境保護官員的Jesse Ng。後者作證說，他於2019年4月12日在機場攔住剛從中國回紐約的王書君，對他的電子設備和行李進行了檢查，他詢問王書君中國之行是否與中國國安人員有接觸，王書君說絕對沒有。

最引人注目的是最後一位出庭作證的一名華裔聯邦調查局特工。為了保護這名特工，旁聽席轉移到了另一個房間，而且旁聽者只能聽到這名特工作證的聲音，無法看到這名特工。

這名自稱姓陳(Chen)的FBI特工說，2021年7月31日，他來到王書君位於康州的第二處住所。他一見到王書君，就主動說自己是中國安全局的工作人員，是賀總和總部派他來的。賀總是王書君通過在香港定居的女兒女婿認識的廣州安全局官員。這名特工偽稱自己負責電腦安全系統方面的工作，這次來是幫助王書君清除電子日記、電子郵件和其他內容。

王書君自爆有兩本日記

信以為真的王書君把這名FBI特工請入屋內。王書君首先就說自己因為新冠疫情，已經有一年半沒有和國安人員聯繫了。FBI特工告訴王，現在查得嚴，不要再使用原來的電子郵件。這名特工和王書君始終是用國語交流的。特工還說，現在的電子郵件都儲存在雲端，即使刪掉自己帳戶裡的郵件也沒有用，他會想辦法幫助王書君刪除雲端紀錄。

王書君告訴特工，他有兩本日記，一本是「William日記」，是寫給賀總看的，另一本是「王氏日記」，是寫給青島市安全局一名紀處長看的。王書君說自己有一名同學是安全局工作人員，就是這名同學把安全局的紀處長介紹給他。這兩本日記都以電子郵件草稿的形式存儲在自己的電郵帳戶內。王書君說賀總和紀處長都可以登錄他的電郵帳戶查看。王書君當時就把電郵帳戶名稱和密碼都告訴了這名特工。

王書君充當外國代理人案審理第二天，多名證人出庭作證。(記者胡聲橋／攝影)

王書君還說，這兩本日記的內容基本相同，以前大概每周寫兩三次，因為他自己位於海外民運的高層，他的日記主要就是包括胡趙基金會的海外民運活動，以及西藏新疆問題的會議通知，包括何時何地開會，討論什麼問題，以及有什麼人參加，有時也會有短評。他說自己不光寫這些內容的日記，還給報社寫會議通知，內容基本一樣，沒有機密。王書君說自己從2003年就和紀處長有聯繫，寫日記的時間是從2005年到2019年。

王書君還通過微信和電郵與賀紀和其他國安人員聯繫。法庭當天聽取了FBI一名調取電子犯罪證據的特工的證詞。他提供的證據表明，在賀總的指示下，王書君於2016年與香港政界人士何俊仁(Ho Chun Yan)電話交談，並將交談內容寫在自己的日記上。同在2016年，他還與賀總的助手唐長老(Elder Tang)聯繫，後者讓他早點訂票，到香港多住幾天，並說賀總會支付機票錢。