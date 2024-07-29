抗議新建86街遊民所華社大遊行 4訴求籲查警察暴力執法

31. 遊行者要求停止遊民所的建設並調查警察執法暴力的問題。(記者許君達／攝影)

數千名華人 28日在紐約最著名的觀光地布碌崙 (布魯克林)大橋上遊行示威，抗議市府在社區長期反對的聲浪中強行開工位於布碌崙86街的遊民 所，且在社區抗爭的過程中使用暴力鎮壓手段。

數千抗議者手持國旗走上布碌崙大橋。(記者許君達/攝影)

遊行組織方亞裔維權大聯盟(CAACR)表示，紐約華人社區的福祉長期以來一直被執政者忽視。在街道和社區小企業的安全已經存在嚴重問題的情況下，市府仍在向庇護所已經過載的布碌崙華人社區安插可能成為社區安全隱患的單身男性遊民所。

抗議者在炎熱天氣下走過布碌崙大橋，但仍堅持在卡德曼廣場集會，並高喊抗議口號。(記者許君達/攝影)

比如本次引起激烈抗爭的86街遊民所，就位於班森賀最繁華的商業區，而且附近有學校和老人中心。然而，市府對於社區長期以來的反對聲音不予採納，施工還在本月17日的深夜時分突然進入86街遊民所工地開始施工，終於導致大規模抗爭的爆發。在抗爭過程中，警方以暴力手段對待抗爭者，該地點所在選區華裔市議員莊文怡還在衝突中涉嫌咬傷警察而被控襲警重罪。

抗議的華人要求平等和公正的對待。(記者許君達/攝影)

在這一系列事件發生後，多個華人組織聯合發起本場遊行，要求華人社區的權利受到重視和保護。遊行隊伍當日中午在曼哈頓的富利廣場(Foley Square)集結後，向布碌崙方向進發，經布碌崙大橋後，終點為布碌崙的卡德曼廣場(Cadman Plaza)。遊行全程由警方和華人志願團隊引導，秩序井然，並吸引了大量遊客圍觀。

32. 遊行結束後，抗議者在布碌崙卡德曼廣場舉行集會。(記者許君達／攝影)

遊行結束後，抗議人群在卡德曼廣場舉行集會。美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、和州眾議員寇頓(William Colton)、美國福建僑聯總會主席陳鍵榕、美國福建同鄉會負責人陳恆、前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)、前州議員參選人趙靖桉以及多名來自紐約各地的僑團人士出席。

數千華人遊行以抗議布碌崙86街的遊民所，遊行隊伍走過標誌性的布碌崙大橋。(記者許君達／攝影)

亞裔維權大聯盟向當局提出了四大訴求。首先，社區要求市府立即暫停86街遊民所的施工、市長立即與社區對話以傾聽民意。對於警方，社區要求市警總局(NYPD)對17日抗爭活動現場的警方指揮官展開調查，並追究過度暴力的警員責任。此外，社區還呼籲地方檢察官撤銷對當日被捕人員的所有指控。

陳善莊強調，「今天走上街頭，就是為了我們自己的社區，為了爭取公正、拯救社區。身為華人，一定要團結。」寇頓透露，莊文怡由於相關法律問題，當日無法親自到場。他也表示，捍衛自己美國夢的最好辦法，除了抗爭，還要在選舉中積極投票，投給那些與社區站在一起的候選人。

很多抗議的華人手持標語，表達拒絕沉默的態度。(記者許君達/攝影)

一名親歷了17日抗爭事件的華人在集會現場展示了被撕爛的襯衫，以展示警察當時的暴力程度。社區人士凌飛表示，所有的尊重，都是鬥爭得來的，對於無視華人尊嚴的人與事，不抗爭便無法得到施捨。

在集會現場，除了華人外，也有其他族裔的人士手持標語反對遊民所得建設。家住86街遊民所附近的幾名華人居民表示，附近社區現在已經開始有了一些癮君子在街上遊蕩，擔心一旦遊民所建成，會吸引更多行為無法受控的人聚集在這個社區，對周邊的學校和公園構成安全隱患，而他們並不知道該如何訴說這些擔憂。華人Carina說，政府進場施工後，有很多參與抗爭的都是長者，但警方對他們也採取暴力執法手段，令所有目擊者憤怒，因此今天參加這場遊行示威，就是為了「讓政府聽見我們的聲音」。