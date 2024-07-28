因堵車費案未落實？紐約市上半年交通死亡數創10年新高

據「交通替代」數據顯示，堅尼路華埠路段為「曼哈頓最危險路段」，過去五年已有三名行人遭車撞亡。(記者范航瑜／攝影)

自2014年推出「零死亡願景」(Zero Vision)計畫以來，紐約市交通事故死亡人數今年上半年創下歷史新高。若照此速度繼續發展，今年將成為「零死亡願景」啟動以來車禍死亡最多的一年。維權組織稱，其中一大原因就是曼哈頓 的堵車費 案遲遲未能落地。

根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)的最新數據顯示，2024年上半年有61名行人被車輛撞死，比去年同期增加了27%。其中有八人在擬議的堵車費收費區內被撞死，有12名騎自行車者被車輛撞擊後死亡。自年初以來，大約有51名司機在駕駛過程中喪生，創下歷史記錄。

曼哈頓中城是行人死亡最多的地區，自2019年以來已經有74人喪生。估算下來，交通暴力大約每34小時奪走一名紐約人的生命，相當於每周五人。「交通替代」強調，實施堵車費刻不容緩。堵車費資金能夠增加自行車道並改善十字路口的視野，以減少相關死亡。

2014年，時任市長白思豪(Bill de Blasio)推出「零死亡願景」，誓言將在2024年前完全消除致命車禍。「按目前的死亡率，2024年將成為「零死亡願景」時期交通暴力最致命的一年，這應該引起所有紐約人的警覺，」市議長歐德思(Adrienne Adams)補充說。「作為一個城市，我們絕不能逆轉過去十年來為成為一個更安全的城市所取得的重要進展」。

今年3月，一名疑似遊民的男子在凌晨穿行曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)時遭車輛撞擊致死。據「交通替代」數據顯示，堅尼路華埠路段為「曼哈頓最危險路段」，過去五年已有三名行人遭車撞亡。

去年9月，69歲的陸瑞英在華埠格蘭街(Grand St.)與企李士提街(Chrystie St.)路口，被一名騎Citi Bike機車的男子撞倒，導致腦部重創後不治身亡。案件發生後，社區及多個交通團體呼籲州、市議會通過加強監管的提案，其中包括市議員霍登(Robert Holden)所提出的「陸瑞英法案」。