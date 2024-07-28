我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／約納對決沒了？納達爾男雙取勝 不確定是否打男單

同張臉可以？小勞勃道尼回歸漫威 改當反派「末日博士」

因堵車費案未落實？紐約市上半年交通死亡數創10年新高

記者范航瑜／紐約報導
據「交通替代」數據顯示，堅尼路華埠路段為「曼哈頓最危險路段」，過去五年已有三名行人遭車撞亡。(記者范航瑜／攝影)
據「交通替代」數據顯示，堅尼路華埠路段為「曼哈頓最危險路段」，過去五年已有三名行人遭車撞亡。(記者范航瑜／攝影)

自2014年推出「零死亡願景」(Zero Vision)計畫以來，紐約市交通事故死亡人數今年上半年創下歷史新高。若照此速度繼續發展，今年將成為「零死亡願景」啟動以來車禍死亡最多的一年。維權組織稱，其中一大原因就是曼哈頓堵車費案遲遲未能落地。

根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)的最新數據顯示，2024年上半年有61名行人被車輛撞死，比去年同期增加了27%。其中有八人在擬議的堵車費收費區內被撞死，有12名騎自行車者被車輛撞擊後死亡。自年初以來，大約有51名司機在駕駛過程中喪生，創下歷史記錄。

曼哈頓中城是行人死亡最多的地區，自2019年以來已經有74人喪生。估算下來，交通暴力大約每34小時奪走一名紐約人的生命，相當於每周五人。「交通替代」強調，實施堵車費刻不容緩。堵車費資金能夠增加自行車道並改善十字路口的視野，以減少相關死亡。

2014年，時任市長白思豪(Bill de Blasio)推出「零死亡願景」，誓言將在2024年前完全消除致命車禍。「按目前的死亡率，2024年將成為「零死亡願景」時期交通暴力最致命的一年，這應該引起所有紐約人的警覺，」市議長歐德思(Adrienne Adams)補充說。「作為一個城市，我們絕不能逆轉過去十年來為成為一個更安全的城市所取得的重要進展」。

今年3月，一名疑似遊民的男子在凌晨穿行曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)時遭車輛撞擊致死。據「交通替代」數據顯示，堅尼路華埠路段為「曼哈頓最危險路段」，過去五年已有三名行人遭車撞亡。

去年9月，69歲的陸瑞英在華埠格蘭街(Grand St.)與企李士提街(Chrystie St.)路口，被一名騎Citi Bike機車的男子撞倒，導致腦部重創後不治身亡。案件發生後，社區及多個交通團體呼籲州、市議會通過加強監管的提案，其中包括市議員霍登(Robert Holden)所提出的「陸瑞英法案」。

堵車費 曼哈頓 華埠

上一則

簡單問卷送家電 華女險受騙

延伸閱讀

紐約市夏日開放街道今啓動 皇后區、史島開跑

紐約市夏日開放街道今啓動 皇后區、史島開跑
立即重開柏路 華埠官民開會疾呼

立即重開柏路 華埠官民開會疾呼
回應停擺堵車費訴訟霍楚：要告我先排隊

回應停擺堵車費訴訟霍楚：要告我先排隊
叫停堵車費涉違法 倡議團體告霍楚及多名州市交通官員

叫停堵車費涉違法 倡議團體告霍楚及多名州市交通官員

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服