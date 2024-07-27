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反建86街遊民所大遊行28日登場 主辦方籲和平示威

記者顏潔恩／紐約報導
華社28日將舉行反對遊民所建案大遊行。圖為組織者23日舉行籌備會議。(記者顏潔恩／攝影)
華社28日將舉行反對遊民所建案大遊行。圖為組織者23日舉行籌備會議。(記者顏潔恩／攝影)

由美國亞裔維權大聯盟動員其他華社團體發起的大遊行將在28日(周日)登場，以反對在86街建遊民所、717事件中警察粗暴執法為此次抗議目的；組織者26日公布細則，呼籲參與者在提出訴求的同時要和平示威，不鼓動暴力、散播不當言論，且要配合警方指揮安排，切勿與執法人員產生任何肢體、語言上的衝突。

組織者表示，此次遊行的主題訴求是抗議開發商和執法人員在未通知民眾的情形下，於7月17日凌晨踏入選址內動工，此舉是對華社的冒犯和不尊重，也因此破壞了當地的寧靜；市府必須意識到，無論如何都應尊重社區的意願，所有未經許可和未經溝通的協商，勢必會遭到社區的反對。

再者，當日有很多被捕和受傷的人均為手無寸鐵的亞太裔老人、婦女和小孩，警方過度執法的結果，對亞太裔群體在身體和心理上都造成了傷害；而警方高級官員的嚴重指揮失誤，也破壞社區長年建立的警民和睦關係及信任，必須追究當日涉及暴力執法的指揮官和警員。

組織者強調，民眾可自製和攜帶與遊行主題相關的標語，但禁止發表宣揚鼓吹暴力、種族歧視等不當言論，不要加劇緊張局勢；此次遊行將得到轄區警局警察的治安維持，參與者一定要配合警方指揮安排，期間不要與執法人員衝撞、推搡、或引發任何肢體或言語上的衝突，一切以和平、安全抗議為準。

由於遊行時間較長，參與者應做好防暑降溫措施，可攜帶防曬霜、遮陽帽等物品，並帶瓶裝水和少許食物，依據本身的身體狀況也應帶上健康急需用品，當日會安排緊急救護人員在場，若有需要可求助；最後，遊行應保持嚴肅氛圍，且沿路保持清潔，隨手帶走垃圾，展現出文明素養。

大遊行將於28日(周日)中午12時開始，遊行地點從曼哈頓下城富利廣場(Forley Square)集合，走過市政廳、布碌崙大橋、抵達卡德曼廣場(Cadman Plaza)，參與者可搭乘4、5、6號、R、W、J、Z線車抵達集合點；主辦方在布碌崙的8大道和25大道將安排小巴接送，優先提供給長者、婦女和小孩，有意者可撥打(929)999-8800、(646)523-2340、(917)254-3529，法拉盛地區將無小巴接送。

布碌崙 種族歧視 亞裔

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