叫停堵車費涉違法 倡議團體告霍楚及多名州市交通官員

市主計長蘭德舉行集會，與倡議組織宣布針對霍楚和多名官員提出訴訟。(記者許君達／攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)25日聯合多個倡議團體在曼哈頓舉行集會，表示針對州長霍楚 (Kathy Hochul)臨時叫停曼哈頓堵車費 計畫的決策，已在紐約州最高法院發起兩項訴訟，指控霍楚、多名州、市級交通官員和管理機構。

兩項訴訟分明為「紐約城市俱樂部訴霍楚案」以及「乘客聯盟訴霍楚案」，兩案的被告方相同，均為霍楚、紐約州交通廳、市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、三區橋隧管理局以及大都會交通局(MTA)。

由「城市俱樂部」發起的訴訟質疑霍楚單方面阻擋堵車費開徵的權利，主張曼哈頓堵車費計畫是2019年簽署生效的「MTA改革和交通流動性法案」(MTA Reform and Traffic Mobility Act)中所要求的行動，霍楚的決策涉嫌違反州法。

「乘客聯盟」的訴訟案則從環保的角度挑戰霍楚，訴訟稱，紐約州「氣候領導和社區保護法」要求州府官員以「2030年前將全州溫室氣體排放量減少40%」的目標為施政指南，但叫停堵車費的決定阻礙了這一目標的實現；此外，該訴訟還指控霍楚的決定違反州憲法中要求居民有權享受清潔空氣和健康環境的條文。

蘭德表示，紐約居民需要地鐵路網的延伸、快捷的公車、地鐵擁有更密集的班次和更現代化的設施，這些成本都從徵收堵車費而來，霍楚卻以個人決定阻擋該計畫的實施，相當於從數百萬紐約人的口袋中偷走了本該用於公共交通基礎設施的投資。

紐約城市俱樂部主席吉西科(Layla Law-Gisiko)表示，擁護堵車費不是為了把開車的人趕出去，而是要實現更可靠的替代交通，城市交通系統還需更多投資款；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，堵車費被阻擋，導致數十個地鐵站 無法進行無障礙改造，影響行動不便者使用公共交通的權利。