我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

叫停堵車費涉違法 倡議團體告霍楚及多名州市交通官員

記者許君達／紐約報導
市主計長蘭德舉行集會，與倡議組織宣布針對霍楚和多名官員提出訴訟。(記者許君達／攝影)
市主計長蘭德舉行集會，與倡議組織宣布針對霍楚和多名官員提出訴訟。(記者許君達／攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)25日聯合多個倡議團體在曼哈頓舉行集會，表示針對州長霍楚(Kathy Hochul)臨時叫停曼哈頓堵車費計畫的決策，已在紐約州最高法院發起兩項訴訟，指控霍楚、多名州、市級交通官員和管理機構。

兩項訴訟分明為「紐約城市俱樂部訴霍楚案」以及「乘客聯盟訴霍楚案」，兩案的被告方相同，均為霍楚、紐約州交通廳、市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、三區橋隧管理局以及大都會交通局(MTA)。

由「城市俱樂部」發起的訴訟質疑霍楚單方面阻擋堵車費開徵的權利，主張曼哈頓堵車費計畫是2019年簽署生效的「MTA改革和交通流動性法案」(MTA Reform and Traffic Mobility Act)中所要求的行動，霍楚的決策涉嫌違反州法。

「乘客聯盟」的訴訟案則從環保的角度挑戰霍楚，訴訟稱，紐約州「氣候領導和社區保護法」要求州府官員以「2030年前將全州溫室氣體排放量減少40%」的目標為施政指南，但叫停堵車費的決定阻礙了這一目標的實現；此外，該訴訟還指控霍楚的決定違反州憲法中要求居民有權享受清潔空氣和健康環境的條文。

蘭德表示，紐約居民需要地鐵路網的延伸、快捷的公車、地鐵擁有更密集的班次和更現代化的設施，這些成本都從徵收堵車費而來，霍楚卻以個人決定阻擋該計畫的實施，相當於從數百萬紐約人的口袋中偷走了本該用於公共交通基礎設施的投資。

紐約城市俱樂部主席吉西科(Layla Law-Gisiko)表示，擁護堵車費不是為了把開車的人趕出去，而是要實現更可靠的替代交通，城市交通系統還需更多投資款；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，堵車費被阻擋，導致數十個地鐵站無法進行無障礙改造，影響行動不便者使用公共交通的權利。

霍楚 堵車費 地鐵站

上一則

反對重啟堵車費 曼哈頓華埠社區籲調整徵費區域

延伸閱讀

紐約倡議團體發起兩訴訟 稱州長霍楚叫停堵車費違法

紐約倡議團體發起兩訴訟 稱州長霍楚叫停堵車費違法
紐約將推學生OMNY卡 不限使用時段 每日免費搭4趟

紐約將推學生OMNY卡 不限使用時段 每日免費搭4趟
OMNY再出包 系統升級致部分乘客遭莫須有收費

OMNY再出包 系統升級致部分乘客遭莫須有收費
紐約州長叫停堵車費 面臨法律挑戰

紐約州長叫停堵車費 面臨法律挑戰

熱門新聞

北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂