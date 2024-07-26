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反對重啟堵車費 曼哈頓華埠社區籲調整徵費區域

記者劉梓祁／紐約報導
大批華人居民曾在MTA總部外反對堵車費計畫。(記者劉梓祁／攝影)
大批華人居民曾在MTA總部外反對堵車費計畫。(記者劉梓祁／攝影)

引發爭議和訴訟的曼哈頓堵車費原定6月實施，但州長霍楚(Kathy Hochul)下令該項目無限期延後，引起大都會運輸署(MTA)和大量支持者的不滿；對此市主計長蘭德(Brad Lander)25日宣布向州府提出法律挑戰，以期推動堵車費計畫，此舉卻又引來曼哈頓華埠社區的反對，希望在目前的計畫上作出徵費調整。

根據市主計長辦公室，提出訴訟的目的是為了「尋求強制措施」，以令堵車費可按計畫依法執行；但提訴詳情公布後，有華埠社區組織感到不滿，向包括蘭德在內的民選官員致信，強調堵車費將對社區生活造成嚴重干擾的擔憂。

紐約東華社區協會主席于金山當日向蘭德致信，希望其協助重新調整堵車費的徵費區域，他表示，堵車費的叫停提供一個審查且對指定區域作出調整的機會，如華埠和小義大利等社區，應被排除在被稱作「中央商務區」的收費區外。

東華協會指，華埠擁有眾多依賴顧客流量的小企業和禮品店，而堵車費可能會對他們的運營和可持續性造成影響，此外華埠是文化和歷史地標，長期為城市經濟作出貢獻，因此不應讓徵費影響其持續繁榮發展；于金山說，理解徵費支持者的論點，但希望政府能尋得平衡的方案，以兼顧交通管理、提升環境和保護社區資產。

由於堵車費細則的審核都以曼哈頓60街以南的區域為基礎，若要對其作出調整，當局或需重新評估對周邊地區的影響，以及進行諮詢和舉辦公聽會等環節；除蘭德外，協會還致信國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員卡範納(Brian Kavanagh)等人。

堵車費 華埠 曼哈頓

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