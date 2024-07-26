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聲援反遊民所建案 法拉盛僑團將參與遊行

記者高雲兒／紐約報導
皇后區法拉盛社團將於28日前往示威地點，聲援遊民所抗議活動。(記者高雲兒／攝影)
皇后區法拉盛社團將於28日前往示威地點，聲援遊民所抗議活動。(記者高雲兒／攝影)

由美國亞裔社團聯會總會動員其他華社團體發起的大遊行，將在28日(周日)登場，以抗議警察在反對布碌崙(布魯克林)86街遊民所示威中粗暴執法、以及聲援市議員莊文怡為目標；對此法拉盛眾多華人僑團響應此事，並在25日舉辦記者會，表示當日將身體力行前往現場聲援，呼籲民眾一同參與。

當日記者會上，貴州同鄉會創會會長天宜表示，此次活動的目的是表達法拉盛社團對布碌崙居民在抗議當地遊民所建案中展現的團結和勇氣的支持；福建同鄉會負責人陳恆表示，在美華裔都應該同氣連枝、榮辱與共，共同維護華社和華人的合法權益，「所以我們法拉盛社團決定聯合起來聲援布碌崙的遊行活動。」

AAC亞裔凝聚聯盟主席吳一平和東北同鄉會會長李香梅也宣布了當天的細則，大遊行將於28日中午12時，在曼哈頓的富利廣場(Forley Square)集合，遊行團隊將沿著市政廳繞一圈，再穿過布碌崙大橋，後在Cadman Plaza再度集合，屆時將會邀請示威者、在抗議過程中受傷的人等發表講話，組織者呼籲大家搭乘地鐵至現場。

吳一平表示，遊行期間，組織者強調不得發表任何鼓吹暴力、種族歧視或民粹主義的言論，且遊行會在警方的監督下進行，以確保安全，參與者需避免與執法人員發生任何形式的衝突；他們希望整場活動在保持肅靜和有序的環境中進行，以表達最強烈的訴求為目的。

北京同鄉會理事長侯建利說，社區的安全和和諧是此次抗議的核心議題，在場僑團成員呼籲更多社區民眾參與此次遊行，共同維護社區利益；當日曾澄、羅維宗、楊海燕、李鈞、陳鍵榕、張德超、劉運畴、潘章義、司馬劍、耿行、陳雲、劉少勇、張兆利、高素梅、宋偉、張勝耀、Amy Wang、王建英、王繼成、夕陽等人出席記者會。

布碌崙 法拉盛 亞裔

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