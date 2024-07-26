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紐約客談／迎合需求 公交服務需改進

紐約客談

紐約居大不易，除了令人肉痛的昂貴房價外，第二大拖累生活質量的因素可能就是公共交通工具；除有早已被罵到「債多了不愁」的大都會運輸署(MTA)和其種種亂象外，另一個由公共運輸引發的普遍卻不常被提起的問題，那便是周末出行的難度了。

每逢周末和節日，無論是紐約市內交通還是跨州、郡的通勤交通，汽車火車乃至渡輪的班次都會驟然減少，開行間隔動輒以小時計；對於有出行甚至趕時間需求的人，假日出門前必須精心計畫、提前出門，否則一旦錯過車次，後果難以設想。

公共交通周末減班在歐美似乎是個悠久的傳統，大城市如紐約、倫敦、巴黎，人們都已對此熟悉到見怪不怪，這種源自工業時代的傳統在當時也許能夠滿足相對固定的人群和他們相對規律的生活方式，但時至今日，紐約都市居民本身的多元性就已極大豐富，而不同族群和職業的市民，出行需求又更加複雜；隨著新冠疫情後遠程工作的風潮來臨，「上班和休息」二元式的出行方式更模糊化，很多人需要出門的時間從「工作日」變成「節假日」，出門時間段也更多變。

然而，公共交通服務卻未能隨著趨勢的改變而加以改進，一到周末，動輒一小時甚至兩小時的發車間隔，讓需要上班的人們吃不消；因此，如今我們經常能夠看到，周末或假日的紐約地鐵站內經常人潮洶湧，望眼欲穿地等來地鐵列車後，車廂內的擁擠程度甚至遠高於工作日的上下班高峰時段，而在通勤火車上，周末的擁擠程度通常也比工作日要高。

時代變了，人變了，那麼古老且不合時宜的傳統是否也可以變一變？

地鐵站 大都會 疫情

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