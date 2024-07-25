我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

華女發起請願 要求PATH增加行車班次

記者曹馨元／紐約報導
陳詠琦在周五晚等車時拍下的照片，車站擠滿了人。(陳詠琦提供)
陳詠琦在周五晚等車時拍下的照片，車站擠滿了人。(陳詠琦提供)

因不滿連結紐約與新澤西之間PATH捷運系統班車匱乏，華女陳詠琦(Carol Chen)近期在網上發起請願申請，要求增加班次，當前已收集到874個簽名。

PATH捷運系統是往返紐新兩地最便捷和快速的交通工具，隨著許多在紐約工作的人搬進鄰近紐約市的新澤西社區，對該捷運系統的依賴很高。

據PATH數據，今年5月從世貿中心發車的站口，平均工作日的載客量為101萬1645人次，同比2022年同期增加54.3%，平均周六載客量為9萬2782人次，同比2022年同期增加66.6%；但在載客量大幅升高的同時，現在從世貿中心發車的PATH平均車次除工作日高峰期的5分鐘一班外，在工作日晚11時30後到清晨5時均為40分鐘一班，在周末更是20分鐘至40分鐘一班車。

家住新澤西但在曼哈頓上班的許先生說，工作日通常會搭乘火車到賓州車站，由於有周末上班的需要，周末火車又只有一小時一班，所以不得不搭乘PATH通勤，而20分鐘一班車也讓他感到苦惱，「遲到是家常便飯，要是要準時的話就要提前很早出門」。

加拿大裔華人陳詠琦在今年自哥倫比亞大學(Columbia University)畢業後投入工作，如今居住在新澤西州；她表示，一次周五晚上與朋友們在曼哈頓華埠吃飯後回家，不到晚間11時抵達世貿中心打算搭乘PATH時，發現下一班車竟要等40分鐘，且車站擠滿了排隊等車的人。

「我想不會吧，這也不是深更半夜，而且周末再晚一點回家也很正常」，結果她當機立斷就打算用這一段時間在Change.org網站上發起請願；她說，請願的簽名數量已超過她的預期，她也打算在新澤西港務局(NJ Port Authority)8月例會的公共提問環節上提出自己的需求，簽署請願或具體內容可在https://shorturl.at/Mdr5h查看。

根據官方數據，今年5月從世貿中心發車的PATH捷運系統平均工作日載客量超過101...
根據官方數據，今年5月從世貿中心發車的PATH捷運系統平均工作日載客量超過101萬人次。(記者曹馨元 / 攝影)

新澤西州 PATH 捷運

上一則

華埠劉錦廣場再爆攻擊案 1遊民被刺

下一則

甘迺迪機場航站樓失火 9人嗆傷 火源始於自動扶梯

延伸閱讀

晚上要等40分鐘 華裔女請願要求PATH增加周末及夜間班次

晚上要等40分鐘 華裔女請願要求PATH增加周末及夜間班次
24日北美極光大爆發 紐約有望看見

24日北美極光大爆發 紐約有望看見
紐約五區發現西尼羅病毒蚊 專家籲降低露膚、使用驅蚊劑

紐約五區發現西尼羅病毒蚊 專家籲降低露膚、使用驅蚊劑
中國人民銀行首次批准發行全套129枚《中國流通紀念金幣大全》紐約終於發行

中國人民銀行首次批准發行全套129枚《中國流通紀念金幣大全》紐約終於發行

熱門新聞

北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入