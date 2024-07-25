華女發起請願 要求PATH增加行車班次

陳詠琦在周五晚等車時拍下的照片，車站擠滿了人。(陳詠琦提供)

因不滿連結紐約與新澤西之間PATH捷運 系統班車匱乏，華女陳詠琦(Carol Chen)近期在網上發起請願申請，要求增加班次，當前已收集到874個簽名。

PATH捷運系統是往返紐新兩地最便捷和快速的交通工具，隨著許多在紐約工作的人搬進鄰近紐約市的新澤西社區，對該捷運系統的依賴很高。

據PATH數據，今年5月從世貿中心發車的站口，平均工作日的載客量為101萬1645人次，同比2022年同期增加54.3%，平均周六載客量為9萬2782人次，同比2022年同期增加66.6%；但在載客量大幅升高的同時，現在從世貿中心發車的PATH平均車次除工作日高峰期的5分鐘一班外，在工作日晚11時30後到清晨5時均為40分鐘一班，在周末更是20分鐘至40分鐘一班車。

家住新澤西但在曼哈頓上班的許先生說，工作日通常會搭乘火車到賓州車站，由於有周末上班的需要，周末火車又只有一小時一班，所以不得不搭乘PATH通勤，而20分鐘一班車也讓他感到苦惱，「遲到是家常便飯，要是要準時的話就要提前很早出門」。

加拿大裔華人陳詠琦在今年自哥倫比亞大學(Columbia University)畢業後投入工作，如今居住在新澤西州 ；她表示，一次周五晚上與朋友們在曼哈頓華埠吃飯後回家，不到晚間11時抵達世貿中心打算搭乘PATH時，發現下一班車竟要等40分鐘，且車站擠滿了排隊等車的人。