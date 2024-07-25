華女發起請願 要求PATH增加行車班次
因不滿連結紐約與新澤西之間PATH捷運系統班車匱乏，華女陳詠琦(Carol Chen)近期在網上發起請願申請，要求增加班次，當前已收集到874個簽名。
PATH捷運系統是往返紐新兩地最便捷和快速的交通工具，隨著許多在紐約工作的人搬進鄰近紐約市的新澤西社區，對該捷運系統的依賴很高。
據PATH數據，今年5月從世貿中心發車的站口，平均工作日的載客量為101萬1645人次，同比2022年同期增加54.3%，平均周六載客量為9萬2782人次，同比2022年同期增加66.6%；但在載客量大幅升高的同時，現在從世貿中心發車的PATH平均車次除工作日高峰期的5分鐘一班外，在工作日晚11時30後到清晨5時均為40分鐘一班，在周末更是20分鐘至40分鐘一班車。
家住新澤西但在曼哈頓上班的許先生說，工作日通常會搭乘火車到賓州車站，由於有周末上班的需要，周末火車又只有一小時一班，所以不得不搭乘PATH通勤，而20分鐘一班車也讓他感到苦惱，「遲到是家常便飯，要是要準時的話就要提前很早出門」。
加拿大裔華人陳詠琦在今年自哥倫比亞大學(Columbia University)畢業後投入工作，如今居住在新澤西州；她表示，一次周五晚上與朋友們在曼哈頓華埠吃飯後回家，不到晚間11時抵達世貿中心打算搭乘PATH時，發現下一班車竟要等40分鐘，且車站擠滿了排隊等車的人。
「我想不會吧，這也不是深更半夜，而且周末再晚一點回家也很正常」，結果她當機立斷就打算用這一段時間在Change.org網站上發起請願；她說，請願的簽名數量已超過她的預期，她也打算在新澤西港務局(NJ Port Authority)8月例會的公共提問環節上提出自己的需求，簽署請願或具體內容可在https://shorturl.at/Mdr5h查看。
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