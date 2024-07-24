莊文怡已見市長 盼社區續施壓反建布碌崙86街遊民所

此前在抗議86街遊民 所示威中被控重罪的市議員莊文怡23日透露，她已於19日和市長亞當斯 (Eric Adams)見過面，目前有關布碌崙 (布魯克林)86街遊民所的談判正在進行中，她希望示威民眾保持壓力，直至市政府有一個明確的說法。同時，州參議員曲怡文也呼籲市府，盡快與社區繼續對話，避免不必要的對抗。

莊文怡表示，17日事件以後，她和市長只見過一面，雙方交換了各自的看法。她和市府的談判已經開始，但目前尚無實質性的結果。她希望86街遊民所前示威的民眾再接再厲，不要鬆懈，繼續給市政府施加壓力，直至取得令居民滿意的結果。

莊文怡強調，86街遊民所的選址過程從來就沒有接受社區的反饋。在這個問題上，市政府應該負起責任，在推進具有持久性影響的項目之前，要先聽取社區的意見。

目前86街遊民所的問題已不僅僅關於遊民所，而是事關整個亞太裔社區，莊文怡說，她將與亞太裔社區團結一致，並將在這一關鍵時刻繼續支持他們。

同時，曲怡文23日在社交媒體呼籲市府在遊民所規畫方面對社區保持透明，並透過對話解決當前紛爭。她表示，目前市長仍未對這一事件有明確公開回應，她敦促市長辦公室盡快與社區舉行會議，傾聽社區的關切。

曲怡文辦公室表示，她17日當天就前往現場，且在抵達前便與市長辦公室和警局聯絡，警方已準備出動防暴小組，因為他們稱該抗議是未獲得申請許可的集會，且稍早已有衝突情況發生，所以加派人手到場。

而在現場期間，曲怡文表示也已和市長辦公室數次通話，要求正面回應有關遊民所建案的所有問題，也強調市府必須與社區會面，「作為民選官員，我們有責任為社區樹立榜樣，尤其是在當前的政治氛圍中，我們必須保持冷靜、尋求共同解決方案，而不是加劇衝突。」