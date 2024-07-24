反建布碌崙86街遊民所示威已逾1周 約300民眾仍聚集

布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)86街交25大道處遊民 所的抗議活動23日已經進入第七日，但勢頭依然不減。目前遊民所沒有開工，大約300多名示威者聚集在擬建遊民所門前86街兩側，隨著節奏用國旗桿拍打標語牌，86街上駛過抗議現場的車輛也時不時鳴笛給予聲援，示威有聲勢有秩序。

布碌崙86街遊民所抗議進入第七日。(記者胡聲橋／攝影)

抗議86街遊民所示威開始以來，每次一走近遊民所，就可以聽到不規則的敲擊標語牌的聲音。從遊民所旁地鐵站 的過街天橋往下看，圍欄內沒有建築工人施工。據示威者說，22日一大早，裝載著警員的十幾輛警車突然開到示威現場，他們原以為遊民所又要開工，但警車最後還是開走了。23日，警方只在86街示威人群的兩端布置了少量警力，可以看出，示威更加和平，也更加有序了。

布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)

現場的示威者以老年人為主。據一名義工介紹，這幾天每天早上5時多就有示威者趕來，從7、8時起示威者漸漸增多，周圍的商家還在人行道上為示威者放置椅子，供老年示威者一邊休息，一邊抗議。

布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)

示威者梅先生來自台山，今年已有80歲，移居美國也有40載了，目前居住在離遊民所走路只有十分鐘的地方。他說自己這些天一直堅持來示威，這個遊民所周圍都是華裔居民和商家，在這裡建遊民所非常不合理。其他空曠的地方很多，為什麼偏偏選擇那麼熱鬧的地方呢？

義工靚麗告訴記者，她家就在遊民所附近，她參加抗議遊民所的活動已經有好幾個月了，她現在幾乎是拋家捨業全職參加抗議活動。她們在遊民所旁搭了一個涼棚，現在的主要工作就是為這些抗議者送水，送食物，提供後勤保障。她說現在的抗議者都是自發來示威的，而且年紀都比較大，所以必須為他們提供保障。靚麗認為，抗議的目標就是要取消遊民所，她希望在原址蓋一個華人社區活動中心，供周圍居民休閒、娛樂和聚會。