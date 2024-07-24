我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN報導「台灣沒偷走晶片業」 專家讚張忠謀1關鍵打江山

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

反建布碌崙86街遊民所示威已逾1周 約300民眾仍聚集

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)86街交25大道處遊民所的抗議活動23日已經進入第七日，但勢頭依然不減。目前遊民所沒有開工，大約300多名示威者聚集在擬建遊民所門前86街兩側，隨著節奏用國旗桿拍打標語牌，86街上駛過抗議現場的車輛也時不時鳴笛給予聲援，示威有聲勢有秩序。

布碌崙86街遊民所抗議進入第七日。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙86街遊民所抗議進入第七日。(記者胡聲橋／攝影)

抗議86街遊民所示威開始以來，每次一走近遊民所，就可以聽到不規則的敲擊標語牌的聲音。從遊民所旁地鐵站的過街天橋往下看，圍欄內沒有建築工人施工。據示威者說，22日一大早，裝載著警員的十幾輛警車突然開到示威現場，他們原以為遊民所又要開工，但警車最後還是開走了。23日，警方只在86街示威人群的兩端布置了少量警力，可以看出，示威更加和平，也更加有序了。

布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)

現場的示威者以老年人為主。據一名義工介紹，這幾天每天早上5時多就有示威者趕來，從7、8時起示威者漸漸增多，周圍的商家還在人行道上為示威者放置椅子，供老年示威者一邊休息，一邊抗議。

布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙86街遊民所抗議更加有序。(記者胡聲橋／攝影)

示威者梅先生來自台山，今年已有80歲，移居美國也有40載了，目前居住在離遊民所走路只有十分鐘的地方。他說自己這些天一直堅持來示威，這個遊民所周圍都是華裔居民和商家，在這裡建遊民所非常不合理。其他空曠的地方很多，為什麼偏偏選擇那麼熱鬧的地方呢？

義工靚麗告訴記者，她家就在遊民所附近，她參加抗議遊民所的活動已經有好幾個月了，她現在幾乎是拋家捨業全職參加抗議活動。她們在遊民所旁搭了一個涼棚，現在的主要工作就是為這些抗議者送水，送食物，提供後勤保障。她說現在的抗議者都是自發來示威的，而且年紀都比較大，所以必須為他們提供保障。靚麗認為，抗議的目標就是要取消遊民所，她希望在原址蓋一個華人社區活動中心，供周圍居民休閒、娛樂和聚會。

遊民 地鐵站 布碌崙

上一則

莊文怡已見市長 盼社區續施壓反建布碌崙86街遊民所

延伸閱讀

紐約台山婦女會送伏茶 為86街示威民眾消暑去火

紐約台山婦女會送伏茶 為86街示威民眾消暑去火
格雷夫森德華人超市1天2火災 疑是遊民所為

格雷夫森德華人超市1天2火災 疑是遊民所為
聖地牙哥興建遊民住屋停滯 州府千萬撥款多轉聖荷西

聖地牙哥興建遊民住屋停滯 州府千萬撥款多轉聖荷西
反對遊民所建案 抗議人潮未退 第二天仍約500人聚集

反對遊民所建案 抗議人潮未退 第二天仍約500人聚集

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選