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參議員陸天娜、曲怡文 籲聯邦制定鋰電池安全標準

記者胡聲橋／紐約報導
陸天娜和曲怡文舉行聯合記者會，推動制定鋰電池消費者安全標準。(記者胡聲橋/攝影)
陸天娜和曲怡文舉行聯合記者會，推動制定鋰電池消費者安全標準。(記者胡聲橋/攝影)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)和華裔州參議員曲怡文(Iwen Chu)22日在布碌崙(布魯克林)8大道共同舉行記者會，呼籲聯邦政府制定電單車鋰電池安全標準。

陸天娜表示，根據紐約市消防局的統計，自2021年以來，紐約市已發現了超過600宗鋰電池火災，導致400多人受傷、29人死亡，並損毀了數百棟建築物，形勢非常嚴峻。得到兩黨共同支持的「設定鋰電池消費者標準法案」將要求消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)為電單車等微型車輛使用的鋰電池設立強制性消費者產品安全標準，減少火災的風險。

她說，這項法案已於今年5月在眾院通過，她正努力將這項法案納入2025財政年度的國防授權法案(NDAA)。許多紐約人依靠電單車為生，他們理應獲得安全可靠的交通工具。

曲怡文說，電單車對紐約的外賣郎來說必不可少，但鋰電池帶來的危險一直沒有得到控制，她的選區內就發生了多起鋰電池火災。她從上任之日起，就一直致力於通過法律手段控制鋰電池造成的傷害，並在州議會通過了多項法案。將設定鋰電池安全標準的法案納入2025財政年度國防授權法案，有了聯邦政府的支持，紐約將有更有力的工具來執行電單車安全一攬子法律，進一步拯救生命，減少財產損失。

即將離任的紐約市消防局局長卡瓦納說，這項法案將讓消費者放心，當他們購買電單車等車輛時，不會把未經認證、有潛在爆炸危險的鋰電池帶進家中或公司。

市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)說，她的選區發生了多起鋰電池引發的火災，鋰電池安全一直是她的優先事項。電單車作為一種出行方式越來越流行，如果沒有保障措施，有問題的電池就會繼續充斥市場。她很榮幸能支持國會參議員陸天娜為鋰電池制定聯邦消費者標準，以有效應對鋰電池帶來的風險。

布碌崙華策會負責人梅兆波(Steve Mei)在記者會上稱，華策會隨時準備幫助鋰電池火災的受害者，但「我們必須繼續推動更安全的電動自行車，讓亞裔、移民和低收入的紐約人可以安全地工作、通勤和生活。

紐約市 參議員 布碌崙

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