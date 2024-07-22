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格雷夫森德華人超市1天2火災 疑是遊民所為

記者胡聲橋／紐約報導
超市門外遊民過夜的地方。(記者胡聲橋/攝影)
超市門外遊民過夜的地方。(記者胡聲橋/攝影)

位於布碌崙(布魯克林) 格雷夫森德(Gravesend)的一家華人超市的戶外部分日前突然著火，消防隊員趕來將火撲滅，同一天，這家超市外街角的一個垃圾桶突然著火，業主懷疑是遊民所為。

18日下午大約5時30分，家家樂超市業主何先生像往常一樣在店裡忙碌著，這時突然有一名顧客跑到店裡大聲喊，超市外面著火了。大吃一驚的何先生趕忙跑到店外，發現超市側面堆放木板、紙箱和其他雜物的地方著火了，而且冒出大量煙霧。何先生一邊設法滅火，一邊急忙打911報警。消防隊員趕到後，很快就將火撲滅，所幸沒有人員傷亡，但經大火焚燒的超市外牆漆黑一片，在店裡也可以聞到很濃重的煙味。

何先生介紹說，就在那天中午，超市外街角的一個公共垃圾桶突然著火，他的店員發現後趕緊把火撲滅了。一天內經歷了兩次火災，雖然沒有造成很大的經濟損失，但何先生心有餘悸，表示對超市經營帶來了很大的負面影響。

這家超市對室外著火處沒有視頻監控，無法看到著火的具體情況，但何先生認為，這兩起火災都是玩火造成的，甚至是故意玩火造成的。何先生說，雜物堆放處的火是從中間位置燒起來的，無意扔煙頭不太可能扔到那個位置，他認為是有人故意縱火。還有的超市員工說，在著火處聞到了汽油味，這更加深了何先生的懷疑。至於垃圾箱起火，火是從垃圾箱的底層燒起來，何先生認為也是有人玩火引起的。

為了方便雨雪天氣時顧客能在室外購物，這家超市疫情期間在超市外用有機玻璃圍了一圈購物區。但沒想到的是，有有機玻璃遮風擋雨，這裡竟成了遊民過夜和睡覺的地方。何先生說，經常有遊民在超市外購物區過夜，著火的雜物堆放處也是遊民晚上過夜的地方。何先生說，火災發生後，他不禁要把火災和在那裡過夜的遊民聯繫起來。

格雷夫森德一家華人超市戶外部分發生火災，消防員到現場滅火。(超市業主提供)
格雷夫森德一家華人超市戶外部分發生火災，消防員到現場滅火。(超市業主提供)
火災後的華人超市戶外部分。(記者胡聲橋/攝影)
火災後的華人超市戶外部分。(記者胡聲橋/攝影)

遊民 華人超市 布碌崙

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