州府提醒 注意線上遊戲資安和財務風險

州消費者保護廳發布消費者警告，提醒消費者在玩電子遊戲時保護隱私和財務安全，尤其是青少年和兒童。(路透)

州消費者保護聽(Department of State's Division of Consumer Protection)日前發布消費者警告，提醒消費者在玩電子遊戲時保護隱私和財務安全，尤其是青少年和兒童。

丕優研究中心(Pew Research Center)調查數據顯示，全美有85%的青少年玩電子遊戲，其中41%的青少年每天玩。然而，隨著遊戲逐漸從實體的光盤轉向完全虛擬的物品，青少年在遊戲內購買方面的支出顯著增加，其中潛在風險不容小覷。

「電子遊戲變得越來越受歡迎，越來越先進且易玩。」州消費者保護部秘書長莫斯利(Walter T. Mosley)表示：「目前，幾乎所有的數位設備和流行的虛擬平台上都提供遊戲，消費者應採取實際措施，保護其個人數據和財務免受詐騙者侵害。」

為了安全地享受遊戲，州府呼籲，避免與其他玩家分享個人資訊，例如出生日期、社安號和帳戶信息；不點擊不熟悉的連結或下載來自未知電子郵件的附件，不下載其他玩家分享的文件；檢查遊戲系統收集了哪些信息，避免連接個人的社交媒體帳戶。

州府提醒，一些玩家會以現金出售遊戲內貨幣 或帳戶，而這種交易很可能存在風險。玩家應避免遊戲內貨幣詐騙，通過檢查網址中的「https」和鎖定圖標來驗證在線商店的合法性。在進行購買前，了解遊戲內貨幣與現實世界貨幣的兌換率，只轉移所需的現金以避免未使用的遊戲貨幣。不要在遊戲設備上存儲信用卡 信息，以防止欺詐和意外購買。

莫斯利表示，家長和監護人更應該採取額外的預防措施保護兒童遊戲安全。州府提醒，對於兒童，應選擇適齡遊戲，使用家長控制管理遊戲評級、網路訪問、時間限制和遊戲內購；監控他們的消費習慣，並通過溝通樹立安全的遊戲習慣，以確保健康的遊戲體驗。