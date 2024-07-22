全市強姦案數量 比去年同期增長11%

紐約市 今年的至今的強姦案激增，相較去年同期上升了11%，有些地區更是翻倍成長；根據市警局(NYPD)的數據，大多數強姦案的施暴者都是受害者熟識的人，但最近一些如凱辛納公園強姦案的隨機犯罪事件震驚了全市。

根據市警察局的統計數據顯示，從1月1日到本月14日，全市共報告了880起強姦案，而去年同期為796起，涵蓋雀兒喜(Chelsea)、地獄廚房(Hell’s Kitchen)和哈德遜廣場(Hudson Yards)的市警10分局，今年迄今為止已有8起案件，而2023年同期為2起，增加了300％。

智庫曼哈頓研究院(Manhattan Institute)的刑事司法政策專家曼瓜爾(Rafael Mangual)表示，今年強姦案數量增加的原因可能有幾個，包括市警人手不足、移民人口激增和失敗的保釋改革政策導致。

發生在上月13日凱辛納公園強姦案，委內瑞拉籍無證客 英格蘭迪(Christian Geovanny Inga-Landi)持刀姦殺一名13歲女孩，事發過五天後遭到逮捕，被控一級強暴、二級綁架等多項罪名，罪成將面臨最高終身監禁。

受害者的父親告訴「紐約郵報」，自從這次殘忍的事件以來，全家人一直在絕望中掙扎，他說，「這件事讓我的世界整個顛倒過來，我們每天都在經歷地獄般的痛苦。」他也指責拜登 總統的邊境政策，讓職業罪犯輕易地進入美國。

曼瓜爾說，紐約市警察在人力調派上出了問題，如今雖有更多的警察在地鐵上維護治安，這也反映了地面上的警察人力分配不足；此外，他更表示，無證客庇護所可能也是某些地區強姦案件增加的部分原因，但由於缺乏了攻擊事件的地址故無法確定。

非營利組織女性平等正義(Women’s Equal Justice)主任曼寧(Jane Manning)表示，市警局需要為其人手不足的特殊受害者單位分配更多調查人員，確保每個案件都得到充分調查，危險的罪犯能被抓捕。