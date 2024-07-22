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聲援被控重罪市議員莊文怡 華社7/28大遊行

記者胡聲橋／紐約報導
華裔社區28日舉行大遊行，抗議針對遊民所示威者的警察暴力。(記者胡聲橋/攝影)
華裔社區28日舉行大遊行，抗議針對遊民所示威者的警察暴力。(記者胡聲橋/攝影)

美國亞裔社團聯合總會(亞總會)攜手其他華社團體，於21日舉行記者會，宣布將於28日(周日)舉行大遊行，抗議警察對反對在布碌崙(布魯克林)86街設遊民所的示威者使用暴力，聲援被控重罪的市議員莊文怡，要求撤銷控罪。

亞總會會長陳善莊說，這次大遊行的起點是曼哈頓的富利廣場(Forley Square)，他號召民眾28日中午12時在那裡集合，遊行從下午1時開始，遊行隊伍將先到達市政府門前示威，然後穿過布碌崙(布魯克林)大橋，在Cadman Plaza再次集合。

陳善莊說，參加這次遊行的不止是布碌崙的華裔社團，還有紐約市其他華社的團體，甚至還有來自外地的華人團體。他呼籲更多華人社團參加這次大遊行，要求撤銷對莊文怡的控罪，挽救社區。這次大遊行原計畫24日舉行，但考慮到天氣，最後還是改期到周日。

社區人士凌飛表示，現在華人社區唇亡齒寒，退無可退，這次大遊行關係到華人在美國的地位。他說，這次莊文怡被控罪是為了維護華社的權益，所以華社要站出來支持。他說，這次大遊行的訴求在於，要求市府在遊民所問題上要及時和社區溝通，征求社區意見，要透明，不能無視社區；要求警察局放棄暴力文化；要求布碌崙檢察官辦公室撤銷對被捕者的控罪。他呼籲更多華人參加大遊行，更多人出來投票，提升華人的政治地位。

亞總會常務副會長姜書棟認為一般建築商不可能得到半夜開工的許可，私人企業也不可能要求部署那麼多的警力，這裡面可能有利益捆綁的問題。姜書棟說，布碌崙南區警署 (NYPD Brooklyn South)副指揮官狄加科默副警司(Frank DiGiacomo)在現場原本應該緩和現場的情緒，但從視頻看卻成為衝突的帶動者。他認為這背後的原因是華人可欺，而且罔顧華社反對遊民所的民意，所以必須站出來發聲。

美國福建僑聯總會主席陳鍵榕發言說，這次遊行關乎華人的地位，他呼籲其他華社團體發動自己的會員和鄉親參加，華裔一定要維護自己的尊嚴。

還有的與會者說，既然紐約市長要在班森賀華社放遊民所，華社成員以後就不要和他合影，也不要為他捐款。趙靜桉、王孟新、陳在福、王一冰、Angel等人都出席了這次記者會。

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