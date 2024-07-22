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拜登退選 華社民主黨人樂見「有利提高投票意願」

記者許君達／紐約報導
拜登宣布退選，華人民主黨基層代表認為對華人社區直接影響不大，但對投票意願的激發有積極作用。(美聯社)
拜登宣布退選，華人民主黨基層代表認為對華人社區直接影響不大，但對投票意願的激發有積極作用。(美聯社)

美國總統拜登21日宣布，他將放競選連任，並背書現任副總統賀錦麗。紐約作為傳統的民主黨票倉，紐約的華人社區長期以來也以民主黨選民為多數。對於拜登的退選，來自華人社區民主黨人的聲音普遍表示支持，但對於民主黨的選情則態度略有不同。

曼哈頓華埠的民主黨65D區領袖于金山用「軍心大振」概括了本地民主黨基層對於拜登主動「讓賢」的反饋。他表示，雖然紐約州在總統選舉中的懸念不大，因而基層選民的投票意願長期以來都不太高，但與總統選舉同時進行的國會眾議員改選也很重要且對社區的影響更為直接。本次「新陳代謝」的完成，將會使民主黨在今年的大選中得票創新高，而且「不僅總統選舉會贏，國會也會重奪多數席位」。

拜登宣布退選，華人民主黨基層代表認為對華人社區直接影響不大，但對投票意願的激發有...
拜登宣布退選，華人民主黨基層代表認為對華人社區直接影響不大，但對投票意願的激發有積極作用。(記者許君達／攝影)

不過，法拉盛的民主黨第25選區黨代表杜彼得則沒有那麼樂觀。他認為，當前的一些社會現狀，比如無證客大量湧入的問題，讓選民無法忽視，拜登總統限於黨內壓力，也很難做出立竿見影的改變，因此他認為民主黨在這次大選中不管換誰上，都需要背負起整個黨的沉重負擔。

杜彼得表示，民主黨現在確實需要新生力量登上舞台，因為除了打破人們對於高齡總統是否能履行職責的疑慮外，總統候選人更重要的職責是在全國範圍內重要的國會選區跑行程、為本黨候選人拉票。他認為，在鐵票倉已落位的當下，兩黨都需要一種動能去激發尚在徘徊中的選民出門為自己投票，而拜登的賦能效果顯然不如更年輕有活力的政壇新星。

對於民主黨換人參選，杜彼得認為這對華人社區的影響可能不大，但在新總統產生後，無論是誰當選，在美華人都需要有所準備，「要表現得像個合格的美國公民，而不是再像以前一樣隨心所欲」。

對於民主黨的部分政策不符合華人社區利益的問題，于金山表示，紐約沒有「翻紅」的可能。在民主黨一家獨大的情況下，共和黨在紐約沒能力推動任何改變，因此選民即使不滿意現行的政策，從最現實的角度考慮，也只有加入它，才有可能從內部推動它的改進。

民主黨 拜登 華人

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