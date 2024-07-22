拜登退選 華裔共和黨人：紐約是時候轉紅了

作為紐約唯一的民選華裔共和黨人，州眾議員鄭永佳認為「紐約現在必須翻紅了」。(圖片源自鄭永佳X帳號)

在日前結束的共和黨 全國代表大會(Republican National Convention)上，來自全國各地的數千名共和黨人齊聚密爾瓦基市(Milwaukee)，其中包括數百名希望能擴大共和黨在紐約影響力的紐約共和黨人。而隨著拜登退選，華裔 共和黨人更表示，共和黨能帶給紐約華裔社區希望，「紐約是時候轉紅了」。

紐約州共和黨財政委員會主席鄧龍參與了上周的共和黨黨代會，他表示，在黨代會沒有看到特別多的華裔面孔，與之前相比也沒有明顯的增加。但是他同時認為共和黨在紐約勢頭良好，「(紐約翻紅)機會很大，大家好像都蠻有鬥志的」。鄧龍說，在川普 被刺及布碌崙(布魯克林)86街遊民所事件後，「有很多社區領袖聯繫我想要加入共和黨」。而在他看來，如今拜登退選，川普勝選幾乎沒有懸念，反觀民主黨則慌不擇路。

鄧龍此前就川普任職期間對於新冠疫情傷害華裔、亞裔的不當言論發表看法，認為川普出於某些政治目的稱呼新冠病毒為「中國病毒」(Chinese Virus)可以理解，但稱呼其為「Kung Flu」則是赤裸裸的歧視。「因為川普是個商人，所以他會一直去修正自己」，鄧龍認為川普趨利避害的特質會讓他在當選後做出利好華裔社區的舉動。

布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳表示，作為紐約唯一的民選華裔共和黨人，他認為「紐約現在必須翻紅了」，而紐約翻紅則會給華裔社區帶來希望。他表示，華裔以家庭為重的價值觀及教育理念與民主黨的理念並不契合，反而與共和黨一致。「民主黨支持教育的多元、平等和包容，但我們華裔從小習慣的競爭又有什麼錯呢？」。

鄭永佳表示，雖然川普在黨代會的演講中對於中國的消極論調讓他有些失望，但同時他發現川普對除美國外的任何一個國家都沒有發表積極言論，是某種意義上的一視同仁。

而華人資深共和黨員葉漢中則對紐約翻紅不那麼樂觀，「機會當然是有，但是也有很多現實面的因素」，比如民選共和黨議員在紐約數量非常少。他認為民主黨推行的「大政府、高福利」會為其得到很多選票，但他同時指出，羊毛出在羊身上，政府推行高福利所需的開銷不過是花費納稅人的錢，對中產階級尤為如此。葉漢中認為，「華人社區如果是抱著吃福利的想法的話，民主黨會繼續當政下去」，但若華人願意為更好的治安等條件失去一些福利，「變紅是絕對可能的」。