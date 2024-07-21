美甲店遭撞案開庭 駕駛恐被控交通殺人罪 法官拒保釋

造成四死九傷的長島美甲店遭撞案19日開庭，檢方指施瓦利酒精超標兩倍多，可能計畫對其提出更嚴重的交通殺人指控。(美聯社)

長島 一家美甲店於6月28日遭一名酒駕司機衝撞，導致四人死亡、九人受傷，震驚當地社區。嫌犯施瓦利(Steven Schwally)因涉嫌醉酒駕駛被起訴，並於19日再次出庭。檢方指出，施瓦利的血液酒精濃度是法定標準的兩倍，可能計畫將其罪名升級為交通殺人罪，儘管辯方律師要求法官同意保釋，但遭到拒絕。

在本月1日過堂時，檢方表示，施瓦利是一家私人保安公司的退休員工，居住在一家汽車旅館。事發時，肇事駕駛施瓦利開著SUV，從康馬克路(Commack Road)421號前的停車場出發，以高速向南行駛，在下午4時32分撞穿美甲店「Hawaii Nail and Spa」的前窗，四名被害者當場死亡。

施瓦利被當場逮捕，當時語無倫次，眼睛充滿血絲，且呼吸中明顯含有酒精味，他隨後承認自己在車禍前一晚喝了18瓶啤酒，並直到28日凌晨4時才停止飲酒，但施瓦利(Steven Schwally)對檢方提出的酒醉駕駛控罪表示不認罪。

檢方資料顯示，施瓦利曾因酒駕撞郵箱並逃逸，是一名酒駕慣犯。在19日的庭審中，檢方公布了施瓦利的血液檢測 結果，其血液酒精濃度達到0.17，是法定限值的兩倍多，檢方計畫於下周將案件提交大陪審團，以評估是否對施瓦利提出更嚴重的交通殺人指控。

法官譚南邦(Evan S. Tanenbaum)則駁回了辯護方要求施瓦利自行保釋的請求，即不允許被告施瓦利在未支付保釋金的情況下被釋放。此前，保釋金設定為100萬元現金，200萬元擔保或500萬元部分擔保。

當日施瓦利正在接受醫療照顧，無法出席庭審，預計將於30日再次出庭。

美甲店老闆陳建才在車禍中喪生，其哥哥陳Steven表示，希望肇事者不會被保釋，並永遠坐牢。四名死者中，休班的紐約市 102分局警員倫哈克(Emilia Rennhack)，正在店內為即將到來的婚禮做美甲，卻碰上橫禍，多名警員開庭當天聚集在法庭外表達了他們的悲痛與憤怒。警察工會主席(PBA)主席亨得利(Patrick Hendry)說，倫哈克的離去讓其丈夫非常悲痛，更讚賞倫哈克是了不起的警察。