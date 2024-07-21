遭酒駕衝撞 長島美甲師徐燕喪禮 親友哀悼送別

徐燕的丈夫朱曄發表悼詞。(金山提供)

在紐約長島 美甲店車禍中喪生的華裔美甲師徐燕，其家人於20日在皇后區法拉盛 舉行喪禮，許多徐燕的朋友和家人以及認識良久的老主顧都前來送別，州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫(Ron Kim)也出席慰問。

位於長島鹿園(Deer Park)一華人 美甲店在6月底遭到酒駕駕駛衝撞，釀四死九傷，41歲的女員工徐燕就是死者其中之一；悲劇發生後，其在美的親人、朋友以及華人僑胞紛紛伸出援手進行募款，為徐燕近70歲的父親和身有殘缺的兒子籌集生活費用，美國上海同鄉會會長沈珺和牛紅，則為徐燕籌備喪禮。

在20日的喪禮上，徐燕的父親徐培健和她的丈夫朱曄發表悼詞，讚揚徐燕是位稱職的女兒和妻子，如今驟然離開實在悲痛。許多親朋好友前來祭奠徐燕，包括其生前服務過的外族裔客人，他們在徐燕的遺體前幾度落淚，徐培健更是忍不住幾度痛哭，朱曄則神情隱忍，在一旁默默地燒紙錢；徐燕的姑姑在禮堂內多次崩潰大哭，在場賓客皆淚濕眼眶，不忍聞聽。

劉醇逸和金兌錫在喪禮上對徐燕家屬表達了深切的同情和慰問。金兌錫感同身受地提到，他的太太與徐燕年齡相近，同樣肩負著撫育孩子的重責，因此他特別能體會到徐燕家庭所經歷的痛苦。他們強調，身為移民在美國生活充滿挑戰，尤其是背離故土，不易立足。他們表示，將提供必要的支持與援助，幫助徐燕家屬度過難關。

同樣在車禍中喪生的還有美甲店老闆陳建才，其姊姊也在當日出席徐燕葬禮，期間她和徐培健常常淚眼相對，她多次安慰徐培健，表示徐燕和自己的弟弟關係十分密切，將在日後照顧徐培健。