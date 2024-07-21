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遭酒駕衝撞 長島美甲師徐燕喪禮 親友哀悼送別

記者高雲兒／紐約報導
徐燕的丈夫朱曄發表悼詞。(金山提供)
徐燕的丈夫朱曄發表悼詞。(金山提供)

在紐約長島美甲店車禍中喪生的華裔美甲師徐燕，其家人於20日在皇后區法拉盛舉行喪禮，許多徐燕的朋友和家人以及認識良久的老主顧都前來送別，州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫(Ron Kim)也出席慰問。

位於長島鹿園(Deer Park)一華人美甲店在6月底遭到酒駕駕駛衝撞，釀四死九傷，41歲的女員工徐燕就是死者其中之一；悲劇發生後，其在美的親人、朋友以及華人僑胞紛紛伸出援手進行募款，為徐燕近70歲的父親和身有殘缺的兒子籌集生活費用，美國上海同鄉會會長沈珺和牛紅，則為徐燕籌備喪禮。

在20日的喪禮上，徐燕的父親徐培健和她的丈夫朱曄發表悼詞，讚揚徐燕是位稱職的女兒和妻子，如今驟然離開實在悲痛。許多親朋好友前來祭奠徐燕，包括其生前服務過的外族裔客人，他們在徐燕的遺體前幾度落淚，徐培健更是忍不住幾度痛哭，朱曄則神情隱忍，在一旁默默地燒紙錢；徐燕的姑姑在禮堂內多次崩潰大哭，在場賓客皆淚濕眼眶，不忍聞聽。

劉醇逸和金兌錫在喪禮上對徐燕家屬表達了深切的同情和慰問。金兌錫感同身受地提到，他的太太與徐燕年齡相近，同樣肩負著撫育孩子的重責，因此他特別能體會到徐燕家庭所經歷的痛苦。他們強調，身為移民在美國生活充滿挑戰，尤其是背離故土，不易立足。他們表示，將提供必要的支持與援助，幫助徐燕家屬度過難關。

同樣在車禍中喪生的還有美甲店老闆陳建才，其姊姊也在當日出席徐燕葬禮，期間她和徐培健常常淚眼相對，她多次安慰徐培健，表示徐燕和自己的弟弟關係十分密切，將在日後照顧徐培健。

陳建才姊姊透露，陳建才的妻子仍在醫院接受治療，經歷多次手術後狀況仍不樂觀。她為徐燕感到悲痛，也表示自己的弟弟和弟妹感情很好，一年365天常常相伴，發生此事令人悲傷。

兩位友人安慰徐培健(中)。(記者高雲兒／攝影)
兩位友人安慰徐培健(中)。(記者高雲兒／攝影)
徐培健給女兒燒紙錢。(記者高雲兒／攝影)
徐培健給女兒燒紙錢。(記者高雲兒／攝影)
陳建才姊姊和徐培健淚眼相對。(記者高雲兒／攝影)
陳建才姊姊和徐培健淚眼相對。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫提到，他的太太與徐燕年齡相近，同樣肩負著撫育孩子的重責，因此他特別能體會到...
金兌錫提到，他的太太與徐燕年齡相近，同樣肩負著撫育孩子的重責，因此他特別能體會到徐燕家庭所經歷的痛苦。(金山提供)
徐燕的丈夫朱曄祭拜徐燕。(金山提供)
徐燕的丈夫朱曄祭拜徐燕。(金山提供)
朱曄(中)給妻子燒紙錢。(記者高雲兒／攝影)
朱曄(中)給妻子燒紙錢。(記者高雲兒／攝影)
長島鹿園上月28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人...
長島鹿園上月28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人。(取自Citizen App)
在紐約長島美甲店車禍中喪生的華裔美甲師徐燕，其家人於20日在法拉盛舉行葬禮。(記...
在紐約長島美甲店車禍中喪生的華裔美甲師徐燕，其家人於20日在法拉盛舉行葬禮。(記者高雲兒／攝影)
朱曄向徐燕鞠躬。(金山提供)
朱曄向徐燕鞠躬。(金山提供)
許多徐燕的朋友和家人以及認識良久的老主顧都前來送別。(金山提供)
許多徐燕的朋友和家人以及認識良久的老主顧都前來送別。(金山提供)

長島 華人 法拉盛

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