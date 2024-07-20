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微軟系統大當機 紐約航班取消 華人機場茫然

記者劉梓祁／紐約報導
受到微軟故障影響，紐約市機場受到不小影響，有旅客選擇席地在機場逗留。(記者劉梓祁／攝影)
受到微軟故障影響，紐約市機場受到不小影響，有旅客選擇席地在機場逗留。(記者劉梓祁／攝影)

微軟「Windows」系統19日出現大規模故障，導致全球多地電腦出現藍屏故障，對航空、鐵路、銀行、企業、媒體等在內的多領域造成嚴重影響；在紐約市的機場航班大面積取消或延誤，導致不少華人行程受到影響，同時無法得知航班何時能夠恢復，只得在機場茫然。

據FlightAware數據，截至當日下午，已有超過2500個進出國內或境內出行的航班被取消，並有超過8000個航班延誤。在紐約市，截至當日下午12時30分，甘迺迪國際機場(JFK Airport)報告了285次延誤和74次取消，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)錄得45次延誤和143次取消。

當日下午在拉瓜地亞機場可見，仍有多處顯示屏呈藍屏狀態，航班信息則多顯示延誤或取消。在取消航班最多的公司之一的達美航空(Delta Airlines)，航站樓內辦理值機或安檢的旅客人數十分有限，但人工服務台前卻排有大量旅客，希望獲得最新航班信息或重新安排行程。

居住在皇后區的林女士一家，原本計畫和兒子一家共五人前往阿拉巴馬州(Alabama)度假，但微軟故障，導致原訂於19日晚7時的航班遭到取消，一行人則在抵達機場後才得知。林女士和兒子多次在諮詢台詢問替代方，卻無法得到有效答案。

他們表示，客服人員無法預計航班的恢復情況和系統的修復進度，即便恢復航班，可能也無法準時起飛，建議撥打客服電話詢問。面對不確定的情況，攜帶有近十件行李的林女士一家在機場不知所措，逗留許久後決定回家等待消息。

從佛州來紐約訪友的李女士，原訂於下午2時起飛的航班被延誤至晚7時。儘管她表示航班的大範圍取消並未對自己造成嚴重的影響，但擔心若再有變動，恐影響之後上班。值機櫃台前，李女士不斷通過航司軟件檢查更新，但始終沒有變化。

來自阿肯色州小岩城(Little Rock)的孫女士則站在安檢大廳外不停地查看手機。她的航班原定於下午5時起飛，後被延誤至6時。儘管一小時的變動並不會影響她當天的整體計畫，但孫女士仍感到擔心，萬一航班取消便無處可去，將被迫尋找附近的酒店過夜。

此次全球當機也對市內地鐵系統造成混亂。大都會運輸署(MTA)表示，列車到站信息、車站倒計時器、用戶信息系統和MTA應用程序均受到影響，但除此之外，地鐵、公車和火車均正常運行。

在金融業工作的李志軒因此無法從線上買咖啡。他說，自己習慣通過網路下單星巴克後前往店面取貨，然而當天打開軟件後發現附近所有店鋪的均取消了此選項。

在西奈山聯合廣場(Union Square)醫院就職的華人也表示，系統當機一度令診療團隊無法讀取病人信息，但問題在診室營業不久後便得到解決，僅導致一位病人的治療計畫受到延遲。

來自國泰航空駐甘迺迪機場的華人職員則說，影響最嚴重時間為19日當日凌晨至早上6時30分前後，期間進港航班受到大規模影響，海關系統也幾乎全面癱瘓，僅有約兩台電腦可以正常工作，但等待入境的旅客有數百位，形成長隊。

該名職員表示，國泰航空從紐約出發的航班並未受到明顯影響；中國國際航空也同樣未受太多影響。

拉瓜地亞機場航班信息狀態多為紅色，意思為延遲或取消。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場航班信息狀態多為紅色，意思為延遲或取消。(記者劉梓祁／攝影)
受到微軟故障影響，紐約市機場受到不小影響，有旅客選擇席地在機場逗留。(記者劉梓祁...
受到微軟故障影響，紐約市機場受到不小影響，有旅客選擇席地在機場逗留。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場19日下午仍有顯示屏呈藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場19日下午仍有顯示屏呈藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場內旅客人數十分有限。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場內旅客人數十分有限。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場內旅客人數十分有限。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場內旅客人數十分有限。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場19日下午仍有顯示屏呈藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場19日下午仍有顯示屏呈藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場19日下午仍有顯示屏呈藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)
拉瓜地亞機場19日下午仍有顯示屏呈藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)
李女士不斷通過航司軟件檢查更新，希望獲取最新航班消息，但卻苦等不到變化。(記者劉...
李女士不斷通過航司軟件檢查更新，希望獲取最新航班消息，但卻苦等不到變化。(記者劉梓祁／攝影)
林女士一家因為航班有變，不得不回家等候進一步消息。(記者劉梓祁／攝影)
林女士一家因為航班有變，不得不回家等候進一步消息。(記者劉梓祁／攝影)

華人 地鐵 紐約市

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