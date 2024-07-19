反對遊民所建案 抗議人潮未退 第二天仍約500人聚集

示威者18日繼續抗議25大道遊民所建案。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華裔民眾近期在抗議25大道遊民 所建案中與警方發生衝突；在18日事發後的第二天，眾多示威者聚集在遊民所邊上的86街兩側人行道上，繼續抗議建築商開工建設遊民所，示威浪潮至今沒有消退的跡象。

18日上午11時，大約300、400名示威者聚集在86街的遊民所周圍繼續抗議，和前一日不同的是，他們沒有堵塞交通，而是拿出椅子分排坐在人行道上，繼續用國旗桿敲打標語牌，對遊民所建案表達強烈不滿；示威者似乎也有打「持久戰」的準備，到了當日下午3時，人數增至大約500人，敲擊標語牌的聲音更是響亮。

在遊民所對面的華人超市 工作的李先生說，17日的示威活動持續到晚間10時左右，儘管當時下起了大雨，還是有示威者穿著雨衣繼續抗議；到了18日上午，從早上8時開始抗議人潮慢慢多了起來，且規模不比前一天來得小。

家住附近的馮先生也來參加抗議，他把目前示威者和建築商之前的鬥爭形容為「拉鋸戰」，自己也會參與到底；他說，居民出來抗議沒有什麼代價，可建築商若開不了工或進度未達，經濟損失非常大，他希望民眾能堅持抗議，從經濟和意志上拖垮建築商，讓其知難而退。

示威者鄭先生在17日的抗議中遭警方逮捕，他展示了左胳膊上的一大塊瘀青，指出是警察把他架起來的時候弄傷的；他18日當天也拉著一輛小推車，給示威民眾搬運食物和飲料，表示自己在附近餐館打工，這兩天為了參加抗議活動，上班時間受影響，但老闆對他表示理解和寬厚。